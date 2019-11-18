Tunus'taki Nahda Lideri Gannuşi: "Yeni hükümette Tunus'un Kalbi Partisi'ne yer verilmeyecek"

Nahda lideri, Cemli'nin devlet kadrolarından gelen bir kişi olması ve daha önce bakan yardımcılığı görevinde bulunmasından ötürü tercih edildiğini aktardı.

Gannuşi, ayrıca İçişleri, Adalet, Savunma ve Dışişleri gibi bakanlıkların tarafsız kişilerce üstlenilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Nahda lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Nahda'nın hükümette yoğun bir şekilde yer almasını çok önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan, kişilerin herhangi bir partiye bağlılığını ön plana çıkarmadan işinin ehli ve dürüst olması şartıyla siyasi kesimlerin hükümette geniş bir şekilde temsil edilmesidir."

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini 15 Kasım'da Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemli'ye vermişti.

Ziraat mühendisi El-Habib el-Cemli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

