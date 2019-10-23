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Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: - "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak" - "Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir ve tarihin seyrine ters düşmektedir" - "Filistin, sadece bir toprak parçası değildir. Filistin, özgür Tunus'un vicdanında daima yer bulacaktır"

TUNUS (AA) - Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda yemin ederek resmen görevine başladı.

Ülkede 13 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldığı yüzde 72,71 oyla ezici bir üstünlük sağlayarak Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı seçilen bağımsız aday Anayasa Profesörü Said, milletvekillerinin önünde yemin etti.

Said, yemin sonrası yaptığı konuşmada, devlet kurumlarının siyasi hesapların dışında tutulması ve ulusal kazanımların korunması gerektiğini söyledi.

Tunus'ta kanunsuz hiçbir bir işe yer olmadığını belirten Said, "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak." dedi.

Said, Tunus örneğinin tüm dünyada incelenmeye başlandığını buna bağlı olarak yıllardır siyasi literatürde yer etmiş kavramların yeniden ele alınacağını ifade etti.

- "Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir"

Tunus halkının bir damla terinden bile taviz verilmeyeceğini dile getiren Said, şunları kaydetti:

"Teröristlerden gelen tek bir mermiye, mermi yağmuruyla karşılık verilecektir. Geçmişe özlem duyan kim varsa bilsin ki bir serap peşindedir ve tarihin seyrine ters düşmektedir."

Kadın hakları meselesine de değinen Said, "Kadınların haklarından asla ödün verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

- "Filistin, özgür Tunus'un vicdanında daima yer bulacak"

Konuşmasında Filistin meselesine de yer veren Said, "Tunus, başta Filistin halkı olmak üzere tüm haklı davaların yanında durmaya devam edecek. Filistinlilerin hakları, çoğu kişin inandığının aksine asla yok olmayacak." ifadelerini kullandı.

Said, şunları kaydetti:

"Çünkü Filistin sadece bir toprak parçası değildir. Filistin, özgür Tunus'un vicdanında daima yer bulacaktır. Bu asla Yahudilere karşı bir tutum değildir. Aksine Yahudiler takip edilip kovalanırken biz Tunus'ta onları koruduk. Bu tutum, tümüyle işgal ve ırkçılığa karşıdır. Tüm insanlık için yüz yıldan fazladır devam eden bu karanlığa son verme zamanı gelmiştir."

- "Yönetenler ile yönetilenler arasında yeni bir ilişkiye ihtiyaç var"

Tunus halkının özverili şekilde devletinin yanında olduğuna işaret eden Said, "Devletin kasasının dolması, ülkenin borç ve kredilerden kurtulması için 5 yıl boyunca her ay bir gün ücretsiz çalışmak istediklerini bize iletenler oldu." diye konuştu.

Said, ülkenin tüm uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını ancak bu anlaşmaların çıkarlarını koruyacak şekilde geliştirilmesini isteme haklarının da bulunduğunu kaydetti.

"Tunus'ta yönetenler ile yönetilenler arasında yeni bir ilişkiye ihtiyacı var." diyen Said, halka bu ilişkinin kurulmasına katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

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Kays Said Tunus yemin

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