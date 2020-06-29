Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıklarına dikkat! Başarıyı etkiliyor

Vücudun genel sağlığını korumak adına iyi bir diyet programı oluşturmak, hayatın her döneminde önemli bir rol oynamaktadır. Koronavirüsü tehlikesi döneminde gebe kalmaya çalışırken beslenme; sağlıklı sperm ve yumurta hücreleri geliştirmek, sağlıklı bir fetüsü desteklemek açısından çok daha önemli bir hale gelmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarı oranını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ideal kiloda olmaktır. Bu nedenle pandemi döneminde alınan kiloların sağlıklı bir diyet listesiyle kontrollü olarak yavaş yavaş verilmesi tüp bebek tedavisinin başarısının artmasını sağlar. Genel sağlık durumunu beslenme ile desteklemek, gebe kalmayı olumsuz yönde etkileyebilecek hormon dengesizliklerini düzeltir. Tüp bebek tedavisinde de düzenli beslenme tedavide başarı oranının artmasında son derece önemlidir.

BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Protein, mineral ve omega3 bakımından zengin olan balık, haftada en az üç kez tüketilmelidir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi öncesi ve sonrası günde ortalama 2 ile 3 litre su tüketmek oldukça önemlidir. Nohut, fasulye, barbunya gibi kuru baklagiller de haftanın 3 günü tüketilmelidir. Çay ve kahve tüketimi en aza indirilmeli, sigara içilmemeli, sigara içilen ortamlarda bulunulmamalı ve uyku düzenine de özen gösterilmelidir.