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Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıklarına dikkat! Başarıyı etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

tüp bebek tedavisinde başarı oranını arttırmak için beslenmenin önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, beslenmeye dikkat edilerek ideal kilonun korunmasının tedavinin başarı oranında büyük etkiye sahip olduğunun altını çizdi. İşte tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler...

Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıklarına dikkat! Başarıyı etkiliyor

Vücudun genel sağlığını korumak adına iyi bir diyet programı oluşturmak, hayatın her döneminde önemli bir rol oynamaktadır. Koronavirüsü tehlikesi döneminde gebe kalmaya çalışırken beslenme; sağlıklı sperm ve yumurta hücreleri geliştirmek, sağlıklı bir fetüsü desteklemek açısından çok daha önemli bir hale gelmektedir.

Tüp bebek tedavisinin başarı oranını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ideal kiloda olmaktır. Bu nedenle pandemi döneminde alınan kiloların sağlıklı bir diyet listesiyle kontrollü olarak yavaş yavaş verilmesi tüp bebek tedavisinin başarısının artmasını sağlar. Genel sağlık durumunu beslenme ile desteklemek, gebe kalmayı olumsuz yönde etkileyebilecek hormon dengesizliklerini düzeltir. Tüp bebek tedavisinde de düzenli beslenme tedavide başarı oranının artmasında son derece önemlidir.

BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Protein, mineral ve omega3 bakımından zengin olan balık, haftada en az üç kez tüketilmelidir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi öncesi ve sonrası günde ortalama 2 ile 3 litre su tüketmek oldukça önemlidir. Nohut, fasulye, barbunya gibi kuru baklagiller de haftanın 3 günü tüketilmelidir. Çay ve kahve tüketimi en aza indirilmeli, sigara içilmemeli, sigara içilen ortamlarda bulunulmamalı ve uyku düzenine de özen gösterilmelidir.

Tüp bebek tedavisi öncesi karbonhidrat tüketimi bu süreci olumsuz yönden etkileyebilmektedir. Karbonhidrat tüketimi sonucu meydana gelen fazla glikoz oluşumu yumurta ve embriyolar açısından sağlıklı bir ortam oluşturmamaktadır. Bu nedenle tüp bebek tedavisine başlamayı düşünen çiftler beslenme düzenini oluşturmak için bir diyetisyene danışmalıdır.
Tüp bebek tedavisi öncesinde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da yağ tüketimidir. Kızartmalardan olabildiğince uzak durulmalı, ızgara ya da az yağda pişirilmiş yemekler tercih edilmelidir. Besinleri çiğ olarak tüketmek yerine, haşlayarak yemeye özen gösterilmelidir.

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