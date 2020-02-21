Tüp bebek tedavisinde mikroenjeksiyon yöntemi

Mikroenjeksiyon yönteminde laboratuvar ortamında kadınlardan elde edilen yumurtalarla erkekten elde edilen spermin özel bir mikroskop altında spermin yumurta içerisine enjekte edilerek dölleme işleminin gerçekleştirilmesidir. En sağlıklı spermin seçimine özen gösterilmelidir ve sağlıklı olan yumurtalara spermin girmesi gereken noktadan enjekte edilmesidir. Dölleme işlemi laboratuvar ortamında ideale yakın koşullarda gerçekleştirilmektedir. Günümüzde tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının bu kadar yüksek olmasında mikroenjeksiyon yöntemi önemli bir role sahiptir.



