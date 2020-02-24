Tüp bebek tedavisinde PRP yöntemi nedir, nasıl uygulanır?

Tıbbın pek çok alanında sıkça duyulmaya başlanılan ve umut veren bir tedavi şekli var: Kök hücre tedavisi (PRP). Kök hücreler; uygun biyolojik uyarıyla vücudumuzdaki herhangi bir hücreye dolayısıyla yumurta hücresine de dönüşme yeteneğine sahip olağanüstü hücrelerdir. Yumurtalıktaki kök hücreler, olgun yumurta hücrelerine dönüşebiliyor. Bu dönüşümü sağlayan da kişinin kendi kanından elde edilen ve PRP (Platelet Rich Plasma) adı verilen özel sıvının yumurtalıklara verilmesidir.

PRP tedavisi ile yumurtalık gençleştirme

Bu işlem iki adımdan meydana gelir. İlk önce belli miktarda kan alınır. Bu kan tüplere bölünüp santrifüje edilerek, beyaz hücre ve trombositler kırmızı kan hücrelerinden temizlenir. Hazırlık işlemi 1 saatten daha kısa sürmektedir. İkinci adım ise elde edilen bu sıvının kişinin yumurtalıklarına verilmesidir. Bu esnada vajinal ultrasonografi kullanılır ve kısa süreli bir sedasyon uygulanır.

PRP’nin etki mekanizması

Büyüme faktörleri, vücudun doğal onarımını sağlayan trombositler ve beyaz kan hücrelerinde bulunan maddelerdir. Bu maddeler, hasar gören yerde çalışarak enfeksiyonu önler, kanamayı durdurur ayrıca damarlanmayı ve yeni hücre artışını sağlar. Büyüme faktörlerini içeren bu sıvının yumurtalıklara enjeksiyonu sayesinde daha önce kendi yumurtası gelişmemiş kadınlarda yumurta geliştirmek veya kaliteli yumurta üretmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Bu da hem kendiliğinden hem de tüp bebekle gebe kalma konusunda şansın artmasını sağlamaktadır. Üstelik kişinin kendi kanından elde edilmesi, hastanede kalmayı gerektirmemesi ve yan etkisinin olmaması da büyük avantajdır. Yenilikçi bir medikal tedavi olduğunu ama aynı zamanda da her olguda işe yaramayabileceğini unutmamak gerekir.