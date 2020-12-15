Tüp bebek tedavisindeki 5 güncel yöntem

Tüp bebek tedavisinin başarısını arttıran en güncel yöntemler arasında son yıllarda gelişen genetik incelemelerdeki yenilikler yer almaktadır. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda kullanılan teknik donanımlardaki gelişmeler de oldukça etkili bir rol oynamaktadır.
Bunlar arasında embriyoskop aracılığıyla embriyoların laboratuvar koşullarında, dış ortamla karşılaştırmadan, 3 ya da 5 gün boyunca en ideal koşullarda 24 saat izlenebilmesi ile en sağlıklı ve en kaliteli embriyoların seçilebilmesi sağlanabilmektedir.
Bunun yanı sıra IMSI mikroskopları ile spermler 7.000 kat büyütülebilir ve spermin baş yapısındaki genetik anomalileri ayırt etme imkanı bulunabilir. Bu sayede embriyoların kalitesi ve genetik bozuklukları ayıklama ve daha kaliteli embriyo elde etme şansına sahip olunabiliyor.
Sperm mıknatısları, mikroçip yöntemi, spermdeki DNA fragmantasyonlarını ayıklama imkanı sunan bir başka önemli gelişmelerden biridir.
Embriyoların anne rahmine tutunmasını sağlayan lazerle tomurcuklanma yöntemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran en güncel gelişmeler arasında yer almaktadır.
Embriyoların laboratuvar koşullarında 5 gün boyunca uygun vakalarda büyütülmesi, blastokist transferi aşamasına getirilmesi embriyonun rahme tutunma olasılığını arttırabilmektedir.
Embriyoların -196 derecede azot tanklarında saklanması yöntemidir. Bu günümüzde uygulanması gereken yöntemlerden birisidir. Tüp bebek tedavisinde 10-15 yumurta elde edilebiliyor. Çok sayıda sağlıklı embriyo elde edilmesine rağmen 1 ya da 2 tanesi kullanılabiliyor. Geri kalan embriyoların laboratuvar ortamında saklanması gerekir. Günümüzde bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. İkinci tüp bebek tedavisi gerektiğinde embriyolar başarılı bir şekilde transfer edilebilmektedir.
Son yıllardaki gelişmeler tüp bebek tedavisinin başarısını ciddi oranda artırmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüp bebek merkezi seçiminde çiftlerin bilinçli seçimler yapması tedavinin başarısı için çok önemlidir.
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