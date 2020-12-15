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Tüp bebek tedavisindeki 5 güncel yöntem

15.12.2020 16:25 | Son Güncelleme:
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Tüp bebek tedavisindeki 5 güncel yöntem

Tüp bebek tedavisindeki güncel yöntemler hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere konu ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Tüp bebek tedavisini 5 başlık altında toplayan Taşdemir'in bilgi verdiği o yöntemler...

Tüp bebek tedavisinin başarısını arttıran en güncel yöntemler arasında son yıllarda gelişen genetik incelemelerdeki yenilikler yer almaktadır. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda kullanılan teknik donanımlardaki gelişmeler de oldukça etkili bir rol oynamaktadır.

EMBRİYOSKOP KULLANIMI

Bunlar arasında embriyoskop aracılığıyla embriyoların laboratuvar koşullarında, dış ortamla karşılaştırmadan, 3 ya da 5 gün boyunca en ideal koşullarda 24 saat izlenebilmesi ile en sağlıklı ve en kaliteli embriyoların seçilebilmesi sağlanabilmektedir.

IMSI MİKROSKOP

Bunun yanı sıra IMSI mikroskopları ile spermler 7.000 kat büyütülebilir ve spermin baş yapısındaki genetik anomalileri ayırt etme imkanı bulunabilir. Bu sayede embriyoların kalitesi ve genetik bozuklukları ayıklama ve daha kaliteli embriyo elde etme şansına sahip olunabiliyor.

MİKROÇİP YÖNTEMLERİ

Sperm mıknatısları, mikroçip yöntemi, spermdeki DNA fragmantasyonlarını ayıklama imkanı sunan bir başka önemli gelişmelerden biridir.

LAZER YARDIMIYLA TOMURCUKLANMA (ASISTED HATCHING) YÖNTEMİ

Embriyoların anne rahmine tutunmasını sağlayan lazerle tomurcuklanma yöntemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran en güncel gelişmeler arasında yer almaktadır.

BLASTOKİST TRANSFERİ YÖNTEMİ

Embriyoların laboratuvar koşullarında 5 gün boyunca uygun vakalarda büyütülmesi, blastokist transferi aşamasına getirilmesi embriyonun rahme tutunma olasılığını arttırabilmektedir.

EMBRİYO DONDURMA (EMBRİYO FREEZING) YÖNTEMİ

Embriyoların -196 derecede azot tanklarında saklanması yöntemidir. Bu günümüzde uygulanması gereken yöntemlerden birisidir. Tüp bebek tedavisinde 10-15 yumurta elde edilebiliyor. Çok sayıda sağlıklı embriyo elde edilmesine rağmen 1 ya da 2 tanesi kullanılabiliyor. Geri kalan embriyoların laboratuvar ortamında saklanması gerekir. Günümüzde bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. İkinci tüp bebek tedavisi gerektiğinde embriyolar başarılı bir şekilde transfer edilebilmektedir.

Son yıllardaki gelişmeler tüp bebek tedavisinin başarısını ciddi oranda artırmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüp bebek merkezi seçiminde çiftlerin bilinçli seçimler yapması tedavinin başarısı için çok önemlidir.

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