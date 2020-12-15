Tüp bebek tedavisindeki 5 güncel yöntem

Tüp bebek tedavisinin başarısını arttıran en güncel yöntemler arasında son yıllarda gelişen genetik incelemelerdeki yenilikler yer almaktadır. Bunun yanı sıra laboratuvarlarda kullanılan teknik donanımlardaki gelişmeler de oldukça etkili bir rol oynamaktadır.

EMBRİYOSKOP KULLANIMI

Bunlar arasında embriyoskop aracılığıyla embriyoların laboratuvar koşullarında, dış ortamla karşılaştırmadan, 3 ya da 5 gün boyunca en ideal koşullarda 24 saat izlenebilmesi ile en sağlıklı ve en kaliteli embriyoların seçilebilmesi sağlanabilmektedir.

IMSI MİKROSKOP

Bunun yanı sıra IMSI mikroskopları ile spermler 7.000 kat büyütülebilir ve spermin baş yapısındaki genetik anomalileri ayırt etme imkanı bulunabilir. Bu sayede embriyoların kalitesi ve genetik bozuklukları ayıklama ve daha kaliteli embriyo elde etme şansına sahip olunabiliyor.

MİKROÇİP YÖNTEMLERİ

Sperm mıknatısları, mikroçip yöntemi, spermdeki DNA fragmantasyonlarını ayıklama imkanı sunan bir başka önemli gelişmelerden biridir.

LAZER YARDIMIYLA TOMURCUKLANMA (ASISTED HATCHING) YÖNTEMİ

Embriyoların anne rahmine tutunmasını sağlayan lazerle tomurcuklanma yöntemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran en güncel gelişmeler arasında yer almaktadır.