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Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı? Merkez seçerken bunlara dikkat!

Betül Songur Betül Songur 15.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı? Merkez seçerken bunlara dikkat!

Tüp bebek merkezlerinin sayısı her gün artmaktadır. Uzun ve kimi zaman yorucu bir süreç olan tüp bebek tedavisinin yapılacağı merkez oldukça kritik önem taşımaktadır. Nelere dikkat edilmeli, hangi soruların sorulması gerektiğini Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir sizler için anlattı.

Tüp bebek tedavisinde yapılacak en iyi araştırma yöntemi daha önce merkezde tedavi gören kişilerle konuşulmasıdır. Yaşanan tecrübeler tedavi olacak çiftlere rehber olacaktır.

Unutmamak gerekir ki tüp bebek tedavisi aşamalı, ileri düzeyde tetkik ve araştırmaya ihtiyaç duyar. Başvuracağınız merkezlerde doktorunuza kadar tüm bu istenenlerin bir arada olması size güven sağlayacak ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Kapsamlı tüp bebek tedavi merkezleri büyük şehirlerde bulunmaktadır. Başarılı ilerleyen süreçlerde seçilecek merkezin oturduğunuz yere yakın olması düşünülmesi gereken diğer bir kriterdir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ MERKEZLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüp bebek tedavi merkezlerinin sayısı arttıkça yetkinliği azalmaktadır. Tecrübesiz, yeteri kadar ekipman ve personel bulundurmayan merkezlerde sonuçlar başarılı olmayacaktır.

Seçilecek merkezde işlemi uygulayan uzman hekimler kadar embriyolog, merkez çalışanları, yardımcı personel ve laboratuvar ortamının temizliği oldukça önemlidir.
Tedavi sürecinde merkezin her adımdan sizinle ilgilenip, bilgi verilmesi kritik bir noktadır. Genellikle karşılaşılan sorun tedavi süreci başladıktan sonra yoğunluktan ötürü süreçle ilgili bilgi alınamadığı yönündedir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli başlıklar işe şu şekildedir;

-Merkezin ne kadar süredir hizmet verdiği önemlidir. Bu sayede ne kadar tecrübeleri olduğunu anlayabilirsiniz.
-Kullanılan ekipman hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Son geliştirilen cihazlar her zaman daha iyi sonuç verecektir.
-Gerçekleştirdikleri tüp bebek işlemi sayısını ve ne kadarının başarı ne kadarının başarısız olduğu öğrenmelisiniz. Aynı zamanda gerçekleştirilen doğumların canlı olması önemlidir ve mutlaka cevabı alınması gereken bir sorudur.
-Daha önce embriyo, sperm ya da yumurta karışıklığı durumunda kalıp kalmadıklarını ve bu sorunun önüne nasıl geçtiklerini öğrenebilirsiniz.
-Daha önce tüp bebek tedavisi başarılı olan bir hasta ile görüşmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

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