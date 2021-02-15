Tüp bebek tedavisine ne zaman başlanmalı? Merkez seçerken bunlara dikkat!

Tüp bebek tedavisinde yapılacak en iyi araştırma yöntemi daha önce merkezde tedavi gören kişilerle konuşulmasıdır. Yaşanan tecrübeler tedavi olacak çiftlere rehber olacaktır.

Unutmamak gerekir ki tüp bebek tedavisi aşamalı, ileri düzeyde tetkik ve araştırmaya ihtiyaç duyar. Başvuracağınız merkezlerde doktorunuza kadar tüm bu istenenlerin bir arada olması size güven sağlayacak ve sürecin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Kapsamlı tüp bebek tedavi merkezleri büyük şehirlerde bulunmaktadır. Başarılı ilerleyen süreçlerde seçilecek merkezin oturduğunuz yere yakın olması düşünülmesi gereken diğer bir kriterdir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ MERKEZLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüp bebek tedavi merkezlerinin sayısı arttıkça yetkinliği azalmaktadır. Tecrübesiz, yeteri kadar ekipman ve personel bulundurmayan merkezlerde sonuçlar başarılı olmayacaktır.

Seçilecek merkezde işlemi uygulayan uzman hekimler kadar embriyolog, merkez çalışanları, yardımcı personel ve laboratuvar ortamının temizliği oldukça önemlidir.

Tedavi sürecinde merkezin her adımdan sizinle ilgilenip, bilgi verilmesi kritik bir noktadır. Genellikle karşılaşılan sorun tedavi süreci başladıktan sonra yoğunluktan ötürü süreçle ilgili bilgi alınamadığı yönündedir. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli başlıklar işe şu şekildedir;