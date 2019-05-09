Tüp bebekte buz dönemi

Konu hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, tüm merak edilenleri bizler için açıkladı. Artık tüp bebek uygulamalarının %60'ından fazlasında hastalara donmuş embriyo transferi uygulanabiliyor. İnsan yumurtası ve embriyolarının vitrifikasyon yöntemi ile hızla dondurularak saklanması konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmekte. Sıvı nitrojen tankları içinde dondurularak saklanan buz bebekler kullanıma kadar burada muhafaza edilirler.

Kısırlık tedavisindeki en önemli çözümlerden biri olan "embriyo dondurma" konusundaki son gelişmeler, yumurta ve embriyo dondurma işlemlerinin bütün dünyada hızlı bir artış gösteriyor. Yakın bir gelecekte belkide tüp bebek tedavisinde dünyayı buz bebekler oluşturucaklar.

GEBELİK BAŞARISI %15 ARTABİLİYOR

Son bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, tüp bebek tedavilerinde yumurta geliştirmek için kullanılan ilacın dozuna göre rahim ortamının da negatif olarak etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Böyle bir durum meydana geldiğinde, tüp bebek tedavisinin başarı şansı düşebiliyor. Bu durumda elde edilen embriyolar hemen transfer etmek yerine dondurulup saklanır ve daha doğal bir rahim ortamına nakledilirse gebelik başarısı yaklaşık %15 artabiliyor. Bu artış, son 20 yılda üreme tıbbı tedavilerindeki diğer teknolojik ilerlemelerle elde edilen başarı artışının tümüne bedel.