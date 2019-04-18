Tüp bebekte dikkat edilmesi gereken aşamalar! Altıncı aşamaya dikkat

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Suzan Gençsoy, “Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecidir. Tüp bebek tedavisinin kurucusu Robert G. Edwards tarafından uygulanan tüp bebek işlemi sonucu doğan ilk bebek (Louise Brown), 1978 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir” dedi.

Op.Dr. Gençsoy, tüp bebek yönteminin adımlarını şöyle sıraladı:

“1. Aşama (İlk muayene ve çift değerlendirilmesi) :Daha önce çiftin görmüş olduğu tedaviler ve gebelik, doğum, düşük gibi hikayeleri dinlenir ve eski tahlil ve tetkik sonuçları değerlendirilir. Varsa ameliyat raporu ya da notu, sperm tahlili, kadın ve erkeğe ait kan testleri, daha önce uygulanan tedavilere ait raporlar, rahim filmi, kromozom analizi, farklı hastalıklar ile ilgili raporlar incelenir. Tüm bu verilere göre tüp bebek tedavisi planlanır .

İkinci Aşama ( Yumurtalıkları uyarma ve yumurta oluşturma): Düzenli adet gören kadınlar her ay tek bir yumurta oluşturmaktadırlar. Tüp bebek tedavisinde dışardan verilen hormon ilaçları ile bu sayıyı artırmak amaçlı yumurta geliştirici ilaçlar (iğne tedavisi) uygulanır. İlaç dozu ve tedavi süreci hastanın yaşı ve yumurta rezervine göre değişmektedir. Ortalama 8-12 gün sürmektedir.