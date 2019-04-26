HABER

Türbe bahçesinde define arandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 23:57 | Son Güncelleme

Türbe bahçesinde define arandığı iddiası

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi ve "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Lefke Kapısı dışında bulunan, duvar tekniği ve plan özelliklerine göre yaklaşık 600 yıl önceye tarihlendiği belirtilen yapının bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, olay yerine İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi.

Tarihi ve yaptıranı bilinmeyen "Sarı Saltuk"a ait olduğuna inanılan türbenin bahçesindeki beton zemin kırılarak bir metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, İznik Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Müdürlükten gelen aralarında sanat tarihçisi ve arkeologların bulunduğu ekip, türbe bahçesinde inceleme yaptı.

Konuyla ilgili çalışmaların yarın da süreceği öğrenildi.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Esenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşmasıEsenyurt'ta yolda ve bir binada çatlaklar oluşması
GETAT ödülleri sahiplerini bulduGETAT ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iznik kaçak kazı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Tuzla'da bir tersanede iskele çöktü

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.