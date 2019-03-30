Türel: HDP'den umduğumu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, sosyal medyada yayınlanan ve eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili, "Bunlar klasik FETÖ taktiği. Kaybedeceğini anlayanlar, FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyor. HDP'den umduğumu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı. Yazık ya, değer mi? Hele hele bir kadına, bir başkanın eşi diye FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek ne adamlığa yakışır, ne başka bir şeye yakışır. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey, yazıklar olsun demektir" dedi. Diğer yandan emniyet birimleri, paylaşımın Almanya'nın başkenti Berlin'den yapıldığını tespit etti.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Sanayi ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Akra Hotel'deki toplantıda yeni dönem için projelerini anlatan ve iş insanlarının sorularını yanıtlayan Türel, sosyal medyada eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile ilgili açıklamada bulundu.

FETÖ TAKTİĞİ MONTAJ

Seçimin son günlerinde siyasetin çirkin yüzünün yeniden görülmeye başlandığını kaydeden Başkan Türel, “Bu beni fevkalade üzüyor. Bunları 2004, 2009, 2014'te yaşadığım için son dakikada kaybedeceklerini anlayanlar çirkin siyasete, iftiralara başvurmak zorunda kalıyor. 2009'da da çok üzülerek dinlemiştim, o dönemki rakibim Sayın Mustafa Akaydın benim için 'Valencia'da villası var' demişti. Ama ne oldu, rezil oldu. Değer mi seçimi kazanmak için bu iftiralara başvurmaya? Ve işte son 10 saat içerisinde klasik FETÖ taktiği olarak FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetler yayınlanıyor. HDP'den umduğumu bulamayan CHP, FETÖ'ye sığındı. Yazık ya, değer mi? Hele hele bir kadına, bir başkanın eşi diye FETÖ'nün montaj kasetleriyle hitap etmek ne adamlığa yakışır, ne başka bir şeye yakışır. Benim edebimle söyleyebileceğim tek şey, yazıklar olsun demektir" dedi.

İNSANLIĞA SIĞAR MI?

Millet İttifakı adayı CHP'li Muhittin Böcek'i defalarca televizyonda tartışmaya davet ettiğini kaydeden Türel, “Gelseydi canlı yayınlarda, istediği gazeteciyle gelseydi ve benimle tartışsaydı. Bu iddiaları varsa benimle konuşsaydı. Ama artık seçime girmişken son 24 saat içerisinde montaj kasetlere başvurmak suretiyle birtakım iftiraları kendilerine çare olarak görmelerini halkımız en güzel şekilde sandıkta değerlendirir. Bu çarelere başvuranların hepsi bu iftira bataklığında battılar. Hele hele bir başkan eşine bunu yapılabilecek kadar düzeysizleşmişse, diyebileceğim tek şey yazıklar olsun. Biz 'siyaset eşittir nezaket' diyen bir anlayışla Antalya'da 15 senedir siyaset yapıyoruz, 40 senedir Antalya'da hizmetin içerisindeyiz. Yarın yüz yüze geleceğiz. Yarın bu iftiraları atanlar hangi yüzle gelecekler karşımızda konuşacaklar. Neye değer? Seçimi kazansan ne olur, kaybetsen ne olur? Seçimi kaybedeceğini anlayınca bu tür yöntemlere başvurmak insanlığa sığar mı" diye konuştu.

MİLLETİN ADALETİ

İnsanlığın önemli olduğunu dile getiren Türel, “Biz insanlığımızı kaybetmedik. Her ne pahasına olursa olsun bana deseler ki 'Muhittin Bey'in ailesiyle ilgili şöyle bir montaj kaset yapacaksın, bu tarafta da sana seçimi hediye ediyorum' dönüp bakarsam şerefsizim. Biz böyle işlere hiçbir zaman tevessül etmedik. Yakıştıramadım, kendisiyle dost olarak görüşürdük ve dost kabul ederdik. En güçlü adalet, milletin adaletidir. O yüzden tabii ki bunların yaşanmış olması maalesef siyasetin çirkin yüzü, maalesef geçmişte benim başıma gelenlerin bir tekrarı" dedi.

CEVABI YARIN SANDIKTA

Geçmişte bu tür iftiralardan medet umanların genellikle çaresiz kaldıklarını belirten Menderes Türel, şunları söyledi:

“Yine aynı çaresizlik içerisinde yeniden yalana dolana başvuruyorlar. Yaydıkları montaj kaset, FETÖ hesabı. Ses kaydını, herkesin çok iyi bildiği ve FETÖ'nün kullandığı bir hesaptan yaptılar. Ve yayılan ses kaseti Almanya'dan veriliyor. FETÖ hesaplarından geliyor. Zaman zaman bunları dile getirmedim ama 'CHP'nin içinde FETÖ var' diyen birtakım iddiaların doğru olduğunu teyiden şimdi görüyoruz işte. Kim yaptı onları da biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz. CHP'nin içinde önemli görevlerde olan arkadaşlarımızın bu işlere alet olmasını anlamak mümkün değil. Bu kampanyalarda bir günden bir güne rakiplerimizi eleştirmişimdir, 'hizmetleri yok' demişimdir ama bu gibi bel altı iftiralara seçimi kazanacak olsam dahi başvurmam. Bu yakışıksız tavırların hem de bir kadın üzerinden yapmalarının takdirini inşallah Antalyalılar yarın sandıkta en güzel şekilde değerlendirecektir diye düşünüyorum."

PAYLAŞIM BERLİN'DEN

Diğer yandan emniyet birimleri, paylaşımın Almanya'nın başkenti Berlin'den yapıldığını tespit etti. 'kacsaatolduson' kullanıcı adlı hesabından daha önce de FETÖ paylaşımları yapıldığını, pek çok kez açılıp kapandığını belirleyen emniyet birimleri, '2844388905' ID numaralı hesapla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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