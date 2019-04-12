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Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik memuru" iddiasını ispata davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 00:10 | Son Güncelleme

Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik memuru" iddiasını ispata davet etti

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisini 4 bin kişiyi "bankamatik memuru" olarak çalıştırmakla itham ettiklerini öne sürdüğü CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'i bu iddiayı ispata davet etti.

Türel, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

"Köşeme çekilip etliye sütlüye karışmayayım istiyorum ama attığınız iftiralar inanın kargaları güldürür. Seçimlerde bir sürü iftira attınız ve kazandınız, hayırlı olsun.

Konuşmak istemiyorum ama mecbur bırakıyorsunuz. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Bunun Sayın Gürsel Tekin 4 bininin bankamatik olduğunu ve Sayın Muhittin Böcek tarafından işten çıkarıldığını söylüyor.

Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya'da gurur duyduğumuz katlı kavşakları, raylı sistemleri, altyapıyı, üst yapıyı ben kiminle yaptım Allah aşkına."

Türel, Böcek ve Tekin'i, bu 4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıklamaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
"bankamatik memuru" iddiası Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

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