HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgut Özal'ın vefatının 29. yıl dönümü! Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi

Turgut Özal'ın vefatının 29. yıl dönümü! Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi

17.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi. Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Semra Özal, "Her geçen gün daha da özlemi artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Turgut Özal'ın vefatının 29. yıl dönümü! Anıt Mezar'da anma töreni düzenledi

Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, merhum Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ile Efe Özal ve manevi kızı Aysel Özgür katıldı. Semra Özal, tören alanına engelli asansörünü kullanarak indi.

AA-20220417-27589496-27589489-SEKIZINCI_CUMHURBASKANI_OZAL_ICIN_ISTANBULDA_ANMA_TORENI_YAPILDI

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turgut Özal’ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, saygı duruşunun ardından merhum Özal için dualar etti.

Törende Özal ailesine taziyelerini sunan protokoldekiler, daha sonra eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Arpaguş, Menderes ile arkadaşlarına dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarına karanfil bıraktı.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA ÖZLEMİ ARTIYOR"

Tören sonrası basın mensuplarına konuşan Semra Özal, merhum eşini özlemenin yetmediğini ifade ederek, "Her geçen gün daha da özlemi artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bir güç verecek bana, bunlara dayanacağım. Başka çarem yok ama acım çok büyük." dedi.

AA-20220417-27589496-27589485-SEKIZINCI_CUMHURBASKANI_OZAL_ICIN_ISTANBULDA_ANMA_TORENI_YAPILDI

Özal, bir gazetecinin "Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?" sorusunu, "Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum. Hiç koronavirüs olmadım. Aşılarımın hepsini yaptırmıştım. Hiç öyle bir rahatsızlığım olmadı. Herkesin aşı olması lazım. Kendi canımız için aşı şart." şeklinde cevapladı.

"BAZI ŞEYLERİN DÜZELTİLMESİ LAZIM"

Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal ise babasını çok özlediğini söyledi. Babasıyla ilgili her şeyi özlediğini dile getiren Özal, şunları kaydetti:

AA-20220417-27589477-27589465-SEKIZINCI_CUMHURBASKANI_OZAL_ICIN_ISTANBULDA_ANMA_TORENI_YAPILDI

"En çok özlediğim ise sıkıntı yaşadığımız günlerde 'Acaba o hayatta olsa ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu? Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esas özlediğim onun fikirleri, çözümleri ve çıkış yolları. 1970’lerin çıkışını 1980’lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. 'Acaba ne yapardı?' diye onu çok merak ediyorum ve o konuları çok özlüyorum. Bugün ekonomide yapılması gerekenleri o da biliyor. Biz de biliyoruz, ne yapılması gerektiğini. Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Ben şu anda yanlışlar yapıldığını düşünüyorum. O yanlışlardan bir an önce vazgeçilmezse daha büyük sıkıntılı günlere gideriz diye korkuyorum."

ERDOĞAN'DAN TURGUT ÖZAL PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, geleceğini şekillendiren atılımlarında öncü rol oynayan, çalışkanlığıyla duruşuyla şahsiyetiyle milletimizin gönlünde sarsılmaz bir yere sahip olan 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan dikkat çeken sözler! 'Ben doğdum doğalı...'İlber Ortaylı'dan dikkat çeken sözler! 'Ben doğdum doğalı...'
CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Hiçbir engel kalmayacak'Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Hiçbir engel kalmayacak'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Damacana suya gelen zamlardan sonra ona yöneldiler! Talep artıyor

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Canlı yayında Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

Canlı yayında Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Kan donduran cinayet! Kan dolu çantada yüzüyordu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.