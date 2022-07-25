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Turist kadınlar vapuru birbirine kattı! Elbisesi yırtılınca...

25.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz hafta cumartesi günü Büyükada-Kadıkköy seferini yapan vapur dehşet anlarına sahne oldu. Vapurdaki turist kadınlar arasında tartışma giderek büyüdü ve tokatların, yumrukların konuştuğu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında turistlerden biri diğer kadının elbisesini yırtarak yere düşürdü. Vapurdaki akılalmaz görüntüler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Turist kadınlar vapuru birbirine kattı! Elbisesi yırtılınca...

Turist kadınların vapurda birbirine girdiği anlara ait görüntüler şoke etti. Çocuk ağlamalarıyla diğer yolcuların haykırışlarının birbirine karıştığı olayın ayrıntıları şu şekilde...

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TOKAT ALINCA SARSILDI

Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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ELBİSESİNİ YIRTTI

Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

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ÇIĞLIKLAR BİRBİRİNE KARIŞTI

Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı. 

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Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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(DHA)

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vapur
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