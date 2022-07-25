Turist kadınlar vapuru birbirine kattı! Elbisesi yırtılınca...

Turist kadınların vapurda birbirine girdiği anlara ait görüntüler şoke etti. Çocuk ağlamalarıyla diğer yolcuların haykırışlarının birbirine karıştığı olayın ayrıntıları şu şekilde...

TOKAT ALINCA SARSILDI

Büyükada-Kadıköy vapurunda geçtiğimiz cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

ELBİSESİNİ YIRTTI

Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü. Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

ÇIĞLIKLAR BİRBİRİNE KARIŞTI

Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.

Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

