"Turistik Doğu Ekspresi" Erzincan'da

Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, yaptığı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinde Erzincan'da misafirleri ağırladıkları için memnun olduklarını söyledi.

Çoğunluğu belediye personeli olan ve 35 kişinin yer aldığı Gürey Telli yönetimindeki mehteran takımı, yolculara seslendirdikleri marşlarla doyumsuz anlar yaşattı. Yolcular, mehter takımının seslendirdiği eserleri cep telefonlarıyla kaydetti. Trenle gelen misafirlere Erzincan tulum peyniri, bal, leblebi hediye edildi. Yolcular tercih ettikleri gezi programını seçerek kentin tarihi turistik yerlerini gezdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin ilk seferini yapan ve dün saat 19.55'te Kars'a gitmek üzere 120 yolcusuyla Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'a geldi. Saat 16.30'da Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcular, garda Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nca karşılandı.

Yolcuların, Erzincan'ın İliç ve Kemaliye ilçelerini gezdiğini ifade eden Heb, şöyle konuştu:

"Burada Bağıştaş köprüsü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemaliye evlerini görme imkanı buldular. Yaklaşık 3 saat ilçe ziyaretlerinde bulunduktan sonra Erzincan merkeze geldiler. Kent merkezinde 3 farklı rota oluşturduk. Misafirlerimiz Ekşisu mesire alanı, Urartu döneminden kalan tarihi Altın Tepe Alanı, Girlevik Şelalesi'nin bulunduğu Çağlayan beldesini ziyaret edecekler. Ardından isteyen misafirlerimiz yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporlarını yapma imkanı bulacaklar."

Yolculardan Sevgi Mişe, Turistik Doğu Ekspresi'nin güzel düşünülmüş bir proje olduğunu dile getirerek " Umarım daha da güzel olur. Çalışanlar çok ilgili güzel bir tecrübe oldu bizim için." dedi.

Hamide Alan da yolculuklarının çok keyifli geçtiğini belirterek "Daha önce hiç tren yolculuğu yapmamıştım. Hayatımda ilk defa yaptım. Gerçekten çok özel ve rahattı. Karşılamalar çok güzel, yolculuktan mutluyuz." dedi.

Ankara-Kars arasındaki parkuru 32 saatte tamamlanması planlanan Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.

Tren, Erzincan'da yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Erzurum'a hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi, mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı yapılıyor.

