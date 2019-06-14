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Turistik mahallede sakinler çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

MARMARİS'in turistik Orhaniye Mahallesi'nde yöre halkı, imece usulü çevre temizliği yaptı.

Turistik mahallede sakinler çevre temizliği yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in turistik Orhaniye Mahallesi'nde yöre halkı, imece usulü çevre temizliği yaptı. İki saat süren kıyı temizliğinde 100 büyük boy çöp poşeti atık toplandı.
Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç'in koordinesinde, duyarlılığı artırmak amacıyla yerleşimde çevre temizliği yapıldı. İnci Narin Yerlici İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri, mahalle halkı ve bölgedeki tatilciler, Muhtar Dinç'in çağrısıyla bir araya geldi. Mahallenin sahile bakan kıyı kesimleri, karayolları kenarları ve merkezinde iki saat süren çevre temizliği yapıldı. Yoğun bir katılımın gözlendiği çevre temizliğinde plastik ve cam şişeler, sigara izmaritleri, çeşitli demir ve alüminyum parçalar gibi yaklaşık 100 büyük boy çöp poşeti atık toplandı. Atıklar, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisine gönderildi. Temizlik çalışması sonrası katılımcılara meyve suyu, su ve bisküvi ikram edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Emeği geçen başta okulumuz pırlantalarına, duyarlı misafirlerimize, gençlerimize, belediyemiz temizlik işleri müdürlüğüne şahsım ve Orhaniye yaşayanları adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Turistik mahallede sakinler çevre temizliği yaptıTuristik mahallede sakinler çevre temizliği yaptıTuristik mahallede sakinler çevre temizliği yaptıTuristik mahallede sakinler çevre temizliği yaptı

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