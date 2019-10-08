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Turistler Keşmir'e yeniden girebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bölgeye girişleri 2 Ağustos'ta yasaklanan turistler, perşembe gününden itibaren Cammu Keşmir'e yeniden gidebilecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 2 Ağustos'tan bu yana giremeyen turistlerin, bölgeye yeniden girmesine izin verildiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, güvenlik incelemesi sonrası, turistlere yönelik kısıtlamaların perşembe gününden itibaren kaldırılması kararı alındığı belirtildi.

Cammu Keşmir yönetimi, 2 Ağustos'ta turistlerin ve Hint hacıların bölgeyi terk etmesini istemişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

Birçok insan hakları örgütü, Hindistan hükümetine kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için defalarca çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan

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