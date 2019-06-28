HABER

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim gibi bölgelerde araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla 63 taksici hakkında soruşturma başlatıldı - Bu kapsamda 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildiği, 38 taksicinin de ruhsatlarının iptal edileceği bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktıHDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı
Bağcılarlı milli sporcular iki kıtada Türkiye adına yarışıyorBağcılarlı milli sporcular iki kıtada Türkiye adına yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık istanbul Taksi turist

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere operasyon!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.