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Turistleri taşıyan minibüs, ters yöne girince kaza yaptı: 11 yaralı

02.09.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de turistleri taşıyan bir minibüs ters yöne girince, karşı istikametten gelen başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 8 Kuveytli, 3 Türk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Turistleri taşıyan minibüs, ters yöne girince kaza yaptı: 11 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi, Kozluk Mahallesi, Fabrika Caddesindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki minibüs ters istikametten gelmesi neticesinde A.K. hakimiyetindeki diğer minibüsle çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Turistleri taşıyan minibüsteki 8 Kuveyt uyruklu şahıs yaralandı. Diğer minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya karışan minibüsler çekici yardımıyla çekildi. Kazadan dolayı köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 TL ceza kesildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli turist
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