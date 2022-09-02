Turistleri taşıyan minibüs, ters yöne girince kaza yaptı: 11 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi, Kozluk Mahallesi, Fabrika Caddesindeki köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki minibüs ters istikametten gelmesi neticesinde A.K. hakimiyetindeki diğer minibüsle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Turistleri taşıyan minibüsteki 8 Kuveyt uyruklu şahıs yaralandı. Diğer minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan minibüsler çekici yardımıyla çekildi. Kazadan dolayı köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 TL ceza kesildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)





