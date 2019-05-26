Turizm acenteleri yeni yasayı bekliyor

Turizmin geliştirilmesi için dünya trendlerini yakından takip ederek, yeni bir yasa hazırlandığını ifade eden Bağlıkaya, çağın değişen turizm eğilimlerine uygun bir yasanın faaliyete girmesinden yana olduklarını kaydetti.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe sürekli hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğunu söyledi.

RAUF MALTAŞ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni turizm seyahat acenteleri yasasının haziran ayı sonunda çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah yakında yepyeni bir yasaya kavuşacağız. Turizm açısından herkesin işine yarayacak eskisinden çok daha iyi bir yasamız olacak." dedi.

"Türkiye'deki turizm faaliyetleri, 1972 yılında çıkan yasa kapsamında sürdürülüyor. Daha sonra revize edilse de halen ana şartlarıyla o yasaya göre hareket ediliyor. O günün turizm şartlarıyla bugünün turizm şartları çok değişti.Trendler, beğeniler insanların seyahat nedenleri farklılaştı. Günümüzün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun günümüzün ihtiyacını karşılayacak yasaya şiddetle ihtiyacımız vardı. Bu yasa hazırlığında tüketiciyi koruma temelli bir çalışma yürütüldü. Biz bu hazırlıkları tamamladık, Bakanlığımız tarafından yasanın son aşaması yürütülüyor. İnşallah yakında yepyeni bir yasaya kavuşacağız turizm açısından herkesin işine yarayacak eskisinden daha iyi yeni bir yasamız olacak."

- "Vatandaş odaklı olacak"

Yeni yasanın özellikle tüketici odaklı olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, yeni yasayla acente belgelerinin değerinin de artacağını, acente denetimlerinin ise daha da sıkılaşacağını dile getirdi.

Bağlıkaya, yeni yasanın haziran sonunda yürürlükte olmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Vatandaşlar açısından önemli olan konu şu; tüketici odaklı bir yasa hazırlanıyor. Yurt dışındaki gibi basın yayın ilan yoluyla tur satan seyahat acenteleri bir güvence altına alınacak, birtakım sigortalar geliştirilecek. Vatandaşımız resmi olan seyahat acentelerinden gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Sektör için bu çok önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Yeni yasa, seyahat acentelerinin işleyiş ve çalışmalarındaki aksaklıkları gideren yönetmelikleri içeriyor. Yasanın haziran ayı sonuna kadar çıkacağını bekliyoruz, bundan sonrası Bakanlığımızın ve Meclisimizin takdirindedir." diye konuştu.