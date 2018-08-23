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Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bodrum'daki bazı mekanlarda yüksek fiyat uygulanmasını eleştiren ve bunlara izin vermeyeceklerini söylediği açıklamasına, kentteki esnaf ve turizmciden yanıt geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. Bakanın açıklaması, Bodrum'daki esnaf ve turizmciler tarafından olumlu karşılandı.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAMASINI BİZ DE DUYUYORUZ"

DHA'ya açıklama yapan Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, "Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var. Geceliği 10 bin Euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Marka turistik tesislerimiz de mevcut. Göltürkbükü ve Yalıkavak gibi mahallelerde, koylardaki ecrimisil ve kiralama bedelleri çok yüksek. Ayrıca buraya milyonlarca dolar yatırım yaparak marka yaratan, dünyanın ünlü markalarının otel zincirlerini açan beach clup ve tesislerde fiyatlar elbette yüksek olabilir. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. 'Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var" dedi.

Bodrum'da 18 yıldır market ve beach clup işletmeciliği yapan Erdinç Yelekçi (36), "Sayın Bakanımızın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Ancak bu sözün devamını getirmeleri gerekir. Çünkü beach club'a gelen yerli turistler, bazen korkarak giriyorlar. Fiyatları çok yüksek diye düşünüyorlar. Kazıklanmamak için pazarlığa kapıda başlıyorlar. Çok da haklılar ancak menüyü gösteriyoruz. Karınlarını 20-30 TL'ye doyurabileceklerini ve fiyatların makul olduğunu görünce içeri giriyorlar. Ancak bazı yerlerde 70 liraya lahmacun, 50 TL'ye şezlong fiyatını duyanlar tedirginlik yaşıyor. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli" dedi.

"HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR"

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bodrum turizmciler

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
chp olan yerde sıradan 2 şey, 1 orman yangınları 2 kazıklanmak
menüye bakın işinize gelmiyorsa kalkın neyin tartışmasını yapıyorsunuz serbest piyasa bizim milletin zihniyeti belli gurbetçi gurbetçiyi gurbette diye bi'cümle var daha ne deyim kültürümüz oşmış önüne geçenezsiniz ayrıca yaz bitti yeni mi dank etti bir de dükkan kiralarına el atın hepsi dolar euro ve ayrıca dolardan dolayı insanlar tedirgi yeteri kadar mal alamıyoruz bu nolcak? ekonomi denge demek denyi kuramıyorsunuz ve ortaya bir çok dengesiz çıkıyor işi bilene bırakın
adamlar iyi içmiş ha
mersin narlı kuyuyada bir el atsın bir su 10 lira şezlong 50 lira sözde belediye yeri
direk 70 lik söylemeleri lazımmış
adam dogru soylemis. fiyatina bakip ole gitsinler. oralar yurtdisindan yatlarla gelen yada o fiyatlara razi olanlarin gittigi yerler. oralari kapatirsan zengin musterileri kaybedersin. cunku onlar senle benle ayni mekanda olmak istemiyor. fazla para verip orda olmak istiyor. bizde ulke olarak zengin turist istemiyormuyuz. eeee burda onemli olan devlet vergisini alabiliyor mu? devlet siki takip edip vergisini alsin. beni merak etmesin ben suyun ucuz satilcagi yerleri bulurum.
TURİST OLSUN,BAŞKASI OLSU 50 KURUŞLUK MADEN SUYU 10 TL,BİR PORSİYON BALIK 200 TL,KARIŞIK MEYVE 60 TL ÇÜŞŞ YAHU!
Muğla ,ula, akyaka(gökova) azmak kenarındaki restoranlar vermiş olduğunuz yemek siparişinin yanında getirmiş olduğu ekmeği hesaba ücret olarak ekliyor.Muğlalıyım ve burdan sesleniyorum gitmeyin şuan gökova pislik içinde ,bu kdar turisti kaldırmıyor.Menülere bakın pahalı ise kalkın daha uygun yerlere gidin.
kimse kimsenin cebinden zorla almıyor,keselerine uygunki bir suya 15 lira veriyorlar.hamama giren terler
20 tl kuver ayıptır sen o masaya catal bıçak koymak zorundasın milleti kazıklamak hiç hoş degıl bırde ardından acıklama yapmışlar
vatandasa bu fiyata vermiyor yabancıya bu fıyat v haklı dolar 7 tl olsa yapsınlar
Sayın vekil;Öncelikle Dalaman havaalanına da bir el atın, adamlar bir tane tost için 30 tl fiyat söylüyorlar. Pirzola fiyatına tost :) şaka gibi.
bedel dgl kaziklamak bakanim bunlarin hepsini kapatin
yahu o dedigin yerleri anca cimbizla ayiklayip önümüze koyabilirsin.bodrum da cok firsatcilik yapiliyor bu kadar basit bunun neyini aciklamaya calisiyosun...
turizimci olarak bu fiyatlar tüm turizm beldelerinde ortalama aynıdır. Bırakılmış olan fiş de incelediğim zaman çokta abartılı birşey yok. Evet bizim insanımıza pahalı gelebilir ancak Antalya, İzmir,Bodrum,Marmaris bu tarz yerlerde fiyatlar bu şekilde olduğu gibi daha ucuz olan mekanlarda mevcut. Abartmayın.
kendi vatandaşını bu kadar öpmeye meraklı başaka bi millet bulamassın.git bakalım bodruma hangi esnaf yüzüne bakıyor.pislik muamelesi yapıyorlar resmen
Sadece Bodrum değilki. Diğer yerlerde aynı. mesela geçenlerde Alanya'ya gittik . Bistro bellman diye bi yerde kazıklandık itiraz ettik neredeyse dayak yiyorduk. Resmen Alanyadan soğuttular
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