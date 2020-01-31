Turizmde 2019 hedeflerine ulaşıldı

Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak, 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın son çeyreğini kapsayan, yurt dışı ikametli vatandaş ve turizm gelir-gider istatistikleri açıklandı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14,11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan rakamlara göre ise Türkiye’ye 2019 yılında, yine bir önceki yıla göre yüzde 0,98 artışla 6 milyon 688 bin 912 yurt dışı ikametli vatandaş geldi.

Türkiye’nin turizm geliri de yüzde 17 arttı ve 2019 yılında toplam 34,5 milyar dolar, kişi başı ortalama harcama 666 dolar oldu. Gecelik kişi başına harcama ise 68 dolar olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi Rusya’dan

Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sıralamada Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izledi.