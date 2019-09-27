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"Turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalanmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır" - "Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirterek, "Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, 27 Eylül "Dünya Turizm Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, turizmin, dünyada en hızlı büyüme gösteren ekonomik faaliyetlerden biri olduğunu, 50'den fazla iş kolunu doğrudan ya da dolaylı etkilediğini, alt sektörlere talep sağlaması ve istihdam yaratması nedeniyle önemi gün geçtikçe artan stratejik bir sektör konumunda bulunduğunu belirtti.

Dünya Turizm Günü'nün bu yıl "Turizm ve İstihdam: Herkes için Daha İyi Bir Gelecek" teması ile kutlandığını bildiren Ersoy, Türkiye'nin turizmde zenginlikleri ve sunduğu ayrıcalıkların yanında nitelikli insan kaynağımızla da büyük fark yaratacağını vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki büyük potansiyelinin ve birikiminin farkındalığı ile hareket eden Bakanlığın sektördeki istihdam ihtiyacına üst düzey nitelikte insan kaynağı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine gittiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek, içecek hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin eğitiminde yeni bir sayfa açtık. Çocuklarımız, turizmin çok önemli bir iş sahası olduğunu ve bunun bir parçası olmanın değerini anlayan, en az 3 dil bilen, 6 ay yoğunlaştırılmış beceri eğitimi alarak teorik bilgisi kadar deneyimiyle de sektöre hazır bireyler olarak yetişecekler. İnanıyorum ki geleceğin üst düzey yöneticileri ve genel müdürleri turizm meslek lisesi mezunlarından çıkacaktır."

Türk turizminde son zamanlarda rekorlar kırıldığına işaret eden Ersoy, "Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Devletimizin büyük desteği, Bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, turizme emek veren tüm sektör paydaşlarının ve çalışanların Dünya Turizm Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

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27 Eylül Dünya Turizm Günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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