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Turizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ Cilo Sat Gölleri Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), yükseklikleri 4 bin metreyi aşan dağlarıyla ünlü Hakkari'yi tanıtmak ve turizme katkı sunmak amacıyla tırmanış eğitimleri veriyor.  Yaz ayları boyunca çeşitli etkinlikler yapıp, terörden temizlenen dağlara tırmanışlar yapan CİSAD üyeleri, tırmanmak isteyenlere eğitim programları hazırlıyor.

Turizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışı

Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Cilo Sat Gölleri Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), yükseklikleri 4 bin metreyi aşan dağlarıyla ünlü Hakkari'yi tanıtmak ve turizme katkı sunmak amacıyla tırmanış eğitimleri veriyor. Yaz ayları boyunca çeşitli etkinlikler yapıp, terörden temizlenen dağlara tırmanışlar yapan CİSAD üyeleri, tırmanmak isteyenlere eğitim programları hazırlıyor.
Yürütülen başarılı operasyonlarla birlikte dağlar ve yaylalar teröristlerden temizlenirken, Hakkari’de ise sosyal hayata dönük yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaz aylarında yükseklikleri 4 bin metreyi aşan dağlara tırmanarak çeşitli etkinlikler yapan Cilo Sat Gölleri Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), bu dağların turizme kazandırılması için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bir taraftan doğa sporları yapmak isteyenleri dağlarıyla ünlü Hakkari’ye davet eden CİSAD, diğer taraftan da tırmanmak isteyenlere tırmanış eğitimleri veriyor. CİSAD Başkanı ve Dağcılık Federasyonu Hakkari il Temsilcisi Naci Ertunç, bu eğitimleri kent merkezinde bulunan Yukarı Merzan Mahallesi'nde verdiklerini belirtti. Ertunç, aralarında kadınların da bulunduğu 50 kişiye, haftanın belirli günlerinde 5'şer kişilik gruplar halinde eğitim verdiklerini ve eğitime gelenlerin yüksekliği yaklaşık 40 metre olan kayaya tırmanış yaptıklarını söyledi.
'BU DAĞLARI TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'
Ertunç, amaçlarının daha çok insana ulaşıp, dağları turizme kazandırmak olduğunu belirterek "Hakkari, Türkiye’nin en güzel dağlarına sahip. En güzel doğa yürüyüşleri, kaya ve zirve tırmanışları bu bölgede yapılır. Amacımız, buraları tamamen dağcılığa açmak ve Hakkari dağlarını turizme kazandırmaktır. Tırmanmak isteyenlere de eğitim veriyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bize ulaşan ve bizim kulübe bağlı öğrencilere kaya tırmanışı eğitimi veriliyor. Gideceğiniz bir zirve tırmanışında nelerle karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Ani bir kaya tırmanışı gerektiğinde bunu yapabilmelisiniz. Bu eğitimleri federasyon her yıl veriyor. Biz de burada temel eğitim kamplarına ekonomik nedenle gidemeyen arkadaşlarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi dağcılar yetiştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Turizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışıTurizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışıTurizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışıTurizme açılan Hakkari dağlarında kaya tırmanışı

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