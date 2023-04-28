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'Türk bayrağı' çıkışı gündem oldu, bir tepki daha geldi! Destici'den HÜDA PAR'a 'Hizbullah' çağrısı

28.04.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Türk bayrağı' çıkışına bir tepki de Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. Yapıcıoğlu'nun canlı yayında kullandığı "Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli" sözlerine Tuğrul Türkeş'ten "Yapsın da görelim" yanıtı gelmişti. Destici de Yapıcıoğlu'nun sözlerini eleştirirken HÜDA PAR'a terör örgütü Hizbullah ile ilgili çağrı yaptı.

'Türk bayrağı' çıkışı gündem oldu, bir tepki daha geldi! Destici'den HÜDA PAR'a 'Hizbullah' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme yönünde karar alan, genel seçimlere de AK Parti listelerinden katılan HÜDA PAR'a yönelik BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yönelttiği eleştiriler dikkat çekti. Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

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YAPICIOĞLU'NUN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Yapıcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Türk bayrağıyla ilgili çıkışı tartışmaları beraberinde getirmişti. "Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı, senin bayrağın nerede? Sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor" diyen Yapıcıoğlu şöyle devam etmişti:

"Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti."

TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN SERT TEPKİ: YAPSIN DA GÖRELİM

HÜDA PAR liderinin bu sözlerine 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'ten sert tepki gelmişti. "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak" diyen Türkeş, "Yani yapsın da görelim" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğrul Türkeş'ten Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert sözler! 'Yapsın da görelim' Tuğrul Türkeş'ten Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert sözler! 'Yapsın da görelim'

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DESTİCİ'DEN HÜDA PAR'A ÇAĞRI

Yapıcıoğlu'nun tepki toplayan sözleri BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de gündemindeydi. Destici, NTV canlı yayınında HÜDA PAR ile ilgili düşüncelerini daha önce de belirttiğinin altını çizerek "HÜDA-PAR'ın birtakım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk bayrağına yeni isimler aramak doğru değil" diye konuştu.

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