Son dakika | Tahliye için giden Türk uçağına Sudan'da saldırı! MSB'den açıklama geldi: Hafif silahla ateş açıldı

Son dakika haberi: Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar sürerken ülkede mahsur kalan vatandaşları tahliye için Türkiye'den giden uçağa açıldı. MSB'den gelen açıklamaya göre C-130 tahliye uçağına hafif silahlı saldırı sonucu personelden yaralanan olmadı.

UÇAKTA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır.

Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır."

"TÜM VATANDAŞLARIMIZ ULAŞTIRILINCAYA KADAR TAHLİYE DEVAM EDECEK"

Saldırıdan saatler önce Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu açıklama yapılmıştı:

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek.

DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Sudan'dan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını çıkarmak isteyen ülkelerin tahliye çalışmaları sürüyor. Port Sudan Havalimanı’na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan’dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

AA'ya göre Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 500'den fazla can kaybı 4 binden fazla ise yaralanma meydana geldi.



