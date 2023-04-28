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İlk kez duyuruldu! Açıklama seçime günler kala geldi: HDP'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

28.04.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP 14 Mayıs seçimlerine kendi adaylarını çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Seçime Emek ve Özgürlük İttifakı çatısında Yeşil Sol Parti adı altında katılacak olan HDP'nin hangi adayı açıklayacağı ise resmi bir açıklamayla dile getirilmemişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partinin açık desteğini ilk kez duyurdu. Sancar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylıkları hakkındaki sözleri dikkat çekti.

İlk kez duyuruldu! Açıklama seçime günler kala geldi: HDP'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Türkiye 16 gün sonra sandık başına gidiyor. Tarihi önem taşıyan 14 Mayıs seçimlerinde dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüslediği rekabette seçime günler kala kritik açıklama geldi. HDP, kararını resmen paylaştı.

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PARTİNİN HEDEFİNİ AÇIKLAYARAK DUYURDU

Başa baş gittiği değerlendirilen seçim yarışında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlansa da partiden bununla ilgili herhangi bir resmi beyan gelmemişti. Kararı ilk kez Sözcü'den İsmail Saymaz'a açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hedeflerinin "tek adam rejimine son vermek" olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU' YORUMU

Sancar, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarına ilişkin görüşünü "Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var" sözleriyle dile getirdi.

AÇIK DESTEK! "HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ise HDP, Sancar'ın şu sözleriyle ilk kez duyurmuş oldu:

"Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik."

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Adaylığının resmen duyurulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te HDP'ye yaptığı ziyaretten sonra HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu hdp

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