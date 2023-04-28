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Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı gündem oldu "Atatürk yaşasaydı..."

28.04.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere günler kala, siyasilerin seçim çalışmaları devam ederken birbirinden çarpıcı açıklamalar da geliyor. Son olarak Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erbakan'ın sürpriz 'Atatürk' çıkışı gündem oldu.

Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı gündem oldu "Atatürk yaşasaydı..."

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Siyasi partiler ve liderler, seçim çalışmalarına son hız devam ederken siyasilerin dikkat çeken açıklamaları da gündem oluyor. Son olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girecek olan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çarpıcı bir 'Atatürk' açıklaması geldi.

"ERBAKAN HOCA'YI RAHMETLE ANIYORUZ! ATATÜRK YAŞASAYDI REFAH PARTİLİ OLURDU DEMİŞTİ, TEPKİLER DE GELMİŞTİ"

Katıldığı programda konuşan Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Öncelikle tabii Rahmetli Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu demişti ve tepkiler de gelmişti. Halbuki çok açık ve net, Atatürk tam bağımsız Türkiye demek, yeniden büyük Türkiye demek, şahsiyetli dış politika demek, ekonomide, siyasette, savunma sanayide dışa bağımlılıktan kurtulmak demek. Bununla beraber kalkınma, üretim, istihdam ve ihracat demek. Sayısız fabrika kurdu ve bu fabrikalar üretime, istihdama yönelik projeler.

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"GERÇEK ATATÜRKÇÜLERİ DE KUCAKLIYORUZ VE ONLARIN DA OYLARINA TALİBİZ"

Bütün bunlara baktığınız zaman Milli Görüş'ün ve Refah Partisi'nin programıyla ve yaptıklarıyla örtüşen konular olduğu için... Atatürk de olsa Refah Partili olurdu demişti. Tabii biz gerçek Atatürkçüleri de kucaklıyoruz ve onların da oylarına talibiz."

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Anahtar Kelimeler:
seçim Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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