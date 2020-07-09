Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanık hakim karşısında

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinde yüksek lisans mezunu, graffiti sanatçısı olduğunu beyan eden sanık İşcan, savunmasında "izinsiz" adlı instagram hesabını kendisine ait olduğunu, bu hesapta cumhurbaşkanı hakkında yaptığı resimlerin bulunduğunu söyledi.

İşcan, sokak sanatçısı olarak graffiti resimler yaptığını belirterek, "Uzunca zamandır ekonomik sıkıntı çekmekteyim. Salgın hastalık beni etkiledi, insanları grafik sanatı olarak değerlendirmek istedim. Kendimi bu insanlara yakın hissettiğim için onlara yankı olmak istedim. Kabataş tramvay durağında bulunan pano üzerindeki Türk bayrağının ay yıldızına asılı gölge bir insan silüetini ben çizdim. Bütün amacım pandemi öncesindeki intihar eden insanları anlatmaktır çünkü bu insanların hayat hikayeleri benimkine benzemektedir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi isterim." diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin siyasetle ilgisi olmadığını anlatarak, "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçunun oluşması için bayrağın yırtma veya yakma gibi eylemlerle tahrip edilmesi gerektiğini savundu.