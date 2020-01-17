HABER
  4. Türk bilim insanı Betül Kacar NASA ekibine kabul edildi!

Türk bilim insanı Betül Kacar NASA ekibine kabul edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Astrobiyoloji, moleküler biyoloji ve evrim alanlarında çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Betül Kacar, Twitter hesabında NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe kabul edildiğini söyledi.

Türk bilim insanı Betül Kacar NASA ekibine kabul edildi!

Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kacar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada NASA’nın yeni kurulan evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildiğini duyurdu. Kacar, yaşadığı sevinci takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

“Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim."

BETÜL KACAR KİMDİR?

Marmara Üniversitesi’nde kimya bölümü okuyan Betül Kacar, daha sonra Howard Hughes Medical Institute’a başvurdu. Kacar, burada biyomoleküler kimya doktorasını tamamladı.

2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılan araştırmacı, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. 2017 yılında Arizona Üniversitesi’ne geçiş yapan Kacar, burada da Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve Astronomi alanında doçentlik yaptı. Araştırmacının, ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth-Life Science Institute’ta doçent unvanı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
İran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracakİran dini lideri Hamaney 2012'den bu yana ilk kez Cuma namazı kıldıracak
Libya krizi: Ateşkes neden olmadı, Ankara'nın beklentisi ne?Libya krizi: Ateşkes neden olmadı, Ankara'nın beklentisi ne?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
betül kacar NASA astrobiyoloji

En Çok Okunan Haberler

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı S-400 ve CAATSA yaptırımı tehdidi: Süre azalıyor

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası

Picasso'nun ünlü tablosunu kaçırmaya çalışmıştı! Dev ceza!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Merkel'den çok önemli Hafter açıklaması!

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den çağrı: Serbest bırakın!

BM'den çağrı: Serbest bırakın!

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

Dünyayı sarsan itiraf! ABD'nin tehdidi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.