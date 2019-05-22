KADIN

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı: Benler kanser habercisi olabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 22.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, vücuttaki benlerin cilt kanserinin habercisi olabileceğini belirtti. Çalıkoğlu, ''Eğer bir benimiz şekil değiştiriyorsa, aniden büyüyorsa, renginde bir koyulaşma varsa, bununla birlikte renk dağılımı bozulduysa, kenarları düzensizse mutlaka doktora giderilmeli'' dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı: Benler kanser habercisi olabilir

Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde görevli Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal, vücuttaki benlerin önemli olduğunu belirtti. Benlerin kanserin habercisi olabileceği için de dernek olarak gönülle dermatologlarla her yıl mayıs ayında cilt kanserinin erken teşhisi için 'ben' taraması yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Çalıkoğlu şunları söyledi:

''Gönüllü dermatologlarımızla 20 Mayıs- 31 Mayıs tarihleri arasında 22 ilimizde hizmet veren 36 hastanede ücretsiz ben taraması yapmaya başladık. Ben taramasındaki amacımız, ileride deri kanserine (melanom) dönüşecek benlerin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis olursa, kötüye dönebilecek benleri alarak deri kanserlerini önlemiş oluruz. Burada, bizim çirkin ördek yavrusu dediğimiz, tehlikeli olabilecek benleri ve diğer deri kanserleri tiplerini tespit edimini sağlıyoruz.''

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Vücuttaki benlerdeki değişikliklerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Çalıkoğlu, ''Deri kanserleri tüm kanserlerin üçte biri kadar, aslında oldukça sık gördüğümüz kanserler. Bunların tespit edilmeleri çok kolay. Bir dermatoloji uzmanının muayene etmesiyle bu kanserler tespit edilebilir. Tespit sırasında dermoskop dediğimiz özel cihazlar kullanıyoruz. Bunlar elle yapılan muayene ile veya bilgisayarlı dermoskopla tespit edilebilir. Eğer bir benimiz şekil değiştiriyorsa, aniden büyüyorsa, renginde bir koyulaşma varsa, bununla birlikte renk dağılımı bozulduysa, kenarları düzensizse mutlaka doktora gidilmeli. Bunun dışında eğer ailenizde cilt kanseri öyküsü varsa, kendimizdeki ben sayısı 50’den fazla ise yine mutlaka bir dermatolojik muayeden geçmeniz gerekir. Bizim buradaki amacımız da halkımızın benlerini ücretsiz olarak tarayarak bu çirkin ördek yavrularını bulmaya çalışmak” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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vücuttaki benler ben kanser ilişkisi

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