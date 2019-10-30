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"Türk Devleti aleyhine alınan bu karar münasebetsizliktir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: - "(ABD Temsilciler Meclisi kararı) Türk Devleti'nin Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir" - "Soykırım meselesini uluslararası boyut kazandıracak şekilde devletimizin aleyhine çevirmeye çalışılan, tehcir kararımızı soykırıma dönüştürmeye gayret eden herkes bilsin ki biz vatanımızı aynı hassasiyetle bekliyoruz"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararına ilişkin, "Türk Devleti'nin, Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini vurgulayan Ağıralioğlu, "Orta Asya'da Bilge Kağan'ın kurduğu devlet ile Atatürk'ün Anadolu'da kurduğu devlet arasında bir fark yoktur." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, Cumhuriyet kutlamalarının geçmiştekilerden farklı olarak daha coşkulu geçtiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararına ilişkin tepkisini de dile getiren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Türk Devleti'nin Türk milletinin aleyhine sopa edilmeye çalışılan bu karar münasebetsizliktir. Yüzyılın başında cephe gerisinde devlet aleyhine iş tutmuş Ermeniler ile ilgili bir tehcir kararı alınmıştır. Bugün ABD dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıkıştırmaya teşebbüs etmiş her alçak girişime karşı sözümüz alenen şudur; kendi vatanımızda, kendi milletimizin ve devletimizin yaşaması için yapılabilecek her türlü fedakarlığı yapma kararımızla bu topraklardayız. Biz devleti, milleti yaşatma iradesiyle kendi anne babalarından vazgeçmiş bir milletin çocuklarıyız.

Biz yüzyılın başında devletimizin ve milletimizin aleyhindeki tavra tehcir kararı aldık. Soykırım meselesini uluslararası boyut kazandıracak şekilde devletimizin aleyhine çevirmeye çalışılan, tehcir kararımızı soykırıma dönüştürmeye gayret eden herkes bilsin ki biz vatanımızı aynı hassasiyetle bekliyoruz. Çocuklarımıza Enver, Cemal ve Talat ismini verme kararımızla buna mukabele ediyoruz. Eğer bu münasebetsizlik devam ederse tüm cihan bilsin ki kız çocuklarımızda dahil herkese Talat ismini veririz."

Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarına da değinerek, şayet gidilecekse ABD Başkanı Donald Trump'ın mektubunu kameralar önünde iade etmesini istedi.

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ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin kararı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

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