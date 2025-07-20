Türk dizi seçimlerine göre tarzını tahmin ediyoruz!

1/8
Senin favori dizi türün hangisi?
Aşk ve entrika dolu dramalar!
Bol kahkahalı bir komedi.
2/8
Bu karakterlerden hangisinin tarzına hayransın?
Yalı Çapkını'ndaki Seyran’ın zarifliği.
Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem’in ihtişamı!
Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser’in cool hali!
3/8
Şimdi de favori Avrupa Yakası karakterini seç bakalım. 👇
4/8
Bir zamanlar ekranlara damga vurmuş tarihi/dönem dizilerinden hangisi favorin?
5/8
Bir diziye başlayacağın zaman seni çeken şey ne olur?
Hikayesi ve oyunculuklar.
Kostüm ve dekor gibi ilgi çekici detaylar.
6/8
Peki, tarzını nasıl bir mekanda konuşturmak isterdin?
Boğaz manzaralı şık bir yalı.
Şık ve modern bir apartman dairesi.
7/8
Söyle bakalım, hangi diziyi hala açıp açıp izliyorsun?
8/8
Son olarak, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir kadın karakter seç bakalım. 👇