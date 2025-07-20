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Türk dizi seçimlerine göre tarzını tahmin ediyoruz!

Türk televizyonlarının en efsane dizilerini şöyle bir hatırla! Hangi karakter, hangi dizi senin vazgeçilmezin? Seçimlerin, tarzın hakkında düşündüğünden daha fazla şey söylüyor olabilir! Hazırsan başlayalım 👇

Türk dizi seçimlerine göre tarzını tahmin ediyoruz!

Türk dizi seçimlerine göre tarzını tahmin ediyoruz!

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Senin favori dizi türün hangisi?

Senin favori dizi türün hangisi?
Aşk ve entrika dolu dramalar!
Tarihi dönem dizileri.
Bol kahkahalı bir komedi.
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Bu karakterlerden hangisinin tarzına hayransın?

Bu karakterlerden hangisinin tarzına hayransın?
Yalı Çapkını'ndaki Seyran’ın zarifliği.
Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem’in ihtişamı!
Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser’in cool hali!
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Şimdi de favori Avrupa Yakası karakterini seç bakalım. 👇

Burhan Altıntop
Şahika Koçarslanlı
Aslı Sütçüoğlu
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Bir zamanlar ekranlara damga vurmuş tarihi/dönem dizilerinden hangisi favorin?

Bir zamanlar ekranlara damga vurmuş tarihi/dönem dizilerinden hangisi favorin?
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Vatanım Sensin
Hatırla Sevgili
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Bir diziye başlayacağın zaman seni çeken şey ne olur?

Bir diziye başlayacağın zaman seni çeken şey ne olur?
Hikayesi ve oyunculuklar.
Kostüm ve dekor gibi ilgi çekici detaylar.
Kafamı dağıtsın yeter!
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Peki, tarzını nasıl bir mekanda konuşturmak isterdin?

Peki, tarzını nasıl bir mekanda konuşturmak isterdin?
Boğaz manzaralı şık bir yalı.
Saray bahçesi.
Şık ve modern bir apartman dairesi.
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Söyle bakalım, hangi diziyi hala açıp açıp izliyorsun?

Söyle bakalım, hangi diziyi hala açıp açıp izliyorsun?
Yaprak Dökümü
Adını Feriha Koydum
Aşk-ı Memnu
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Son olarak, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir kadın karakter seç bakalım. 👇

Yaprak Dökümü - Ferhunde
Muhteşem Yüzyıl - Hürrem
Aşk-ı Memnu - Bihter
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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