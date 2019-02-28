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Türk donanmasından gövde gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

CUMHURİYET tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü Akdeniz'deki kara bombardımanı atışlarıyla başladı.

Mehmet CANDAN - Kadir ÖZEN / ANTALYA, (DHA) CUMHURİYET tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü Akdeniz'deki kara bombardımanı atışlarıyla başladı. Türk donanması başarısıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilmesi bakımından Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan 'Mavi Vatan 2019' tatbikatının ikinci günü kara bombardımanıyla başladı. Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında, Beş Adalar bölgesinde devam eden tatbikatta senaryo gereği, TCG Gaziantep fırkateyninden havalanan Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopter, düşman topraklarındaki terör unsurlarını belirledi. Helikopterin Türk savaş gemilerine verdiği koordinatlarla terör unsurlarına fırkateynlerden güdümlü mermi ve top atışı yapıldı. Terör unsurları Türk donanması tarafından başarıyla vuruldu. Kara bombardımanı eğitiminden sonra ise TCG Gaziantep fırkateyninde yangın tatbikatı yapıldı. Simülasyon tarafından fırkateyn içine duman verildi. Yangın alarmından sonra yangına müdahale atak ekibi, özel kıyafetleriyle yangının bulunduğu alana girerek müdahale edildi. Yangın tatbikatından sonra ise fırkateynin mekanik hareket dairesi, hasar kontrol ünitesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Tatbikatın öğleden sonra bölümünde ise SAT ve SAS komandolarının helikopterle inişi ve savunma eğitimi icra edilecek.

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