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Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor.

Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor

Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor. Yüzde 5’i ise sakal bakımına özen gösteriyor.

E-ticaret platformu Sakalbaba.com, Türk erkeklerinin sakal istatistiklerini açıkladı. Verilerine göre, Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor, yüzde 5’i ise sakal bakımına özen gösteriyor. Sakal bırakanların yüzde 58’i sakallarını çok sık yıkıyor ve fön çekiyor. Ayrıca sakal bırakanların yüzde 86’sı sülfat içeren ürünler kullanıyor.

Erkeklerin yüzde 5’i sakal bakımına özen gösteriyor
E-ticaret platformu verilerine göre, sakal sahibi erkeklerin yüzde 34’ü 18-29 yaş, yüzde 52’si 30-45 yaş ve yüzde 14’ü ise 46 yaş ve üzeri bireylerden oluşuyor. Türk erkeklerinin yalnızca yüzde 5’i sakal bakım yağı, sakal şampuanı, sakal düzleştirici köpük ve sakal sabunları gibi sakal bakımında gerekli olan ürünleri kullanıyor.

Sakal serumu ilk sırada
Verilere göre, sakal bakım yağı, sakal bakımında en temel ürün olmasına rağmen, sakal serumu en fazla tercih edilen ürün olarak ön plana çıkıyor. Sakal serumunu sırasıyla sakal bakım yağı, sakal şampuanı, sakal düzleştirici köpük ve sakal sabunları takip ediyor.

Yüzde 58’i sakallarını çok sık yıkıyor
Verilere göre, sakal bırakanların yüzde 58’i sakallarını çok sık yıkıyor ve fön çekiyor. Sanıldığının aksine sakalları çok fazla yıkamak ve fön çekmek sakalların deformasyona uğramasını sağlıyor. Bu bakım yöntemi yapılan yanlışların başında geliyor.

Yüzde 86’sı sülfat içeren ürünler kullanıyor
Sakal bırakanların sülfat içeren ürünlerden uzak durması gerekiyor. Sülfat, sakalların ve kıl köklerinin incelmesine ve zaman içerisinde güçsüz kalmasına neden oluyor. Sakal bırakanların yüzde 86’sı sakal bakımı yaparken sülfat içeren ürünler kullanıyor. Ayrıca sakal bırakanların herhangi bir sakal fırçası yerine orta sertlikteki fiber sentetik fırçası kullanması gerekirken, Türk erkeklerinin yüzde 89’luk dilimi fiber sentetik sakal fırçalarını kullanmıyor.

Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor

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