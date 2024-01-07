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Türk Hava Yolları'ndan Boeing 737 MAX 9 kararı!

07.01.2024 01:24 | Son Güncelleme:
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TÜRK Hava Yolları (THY), filosunda yer alan 5 adet Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı tedbir amaçlı olarak yere indirme kararı aldı.

Türk Hava Yolları'ndan Boeing 737 MAX 9 kararı!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirdi.

"TEDBİR AMAÇLI İNCELEMESİ İSTENDİ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, "Alaska Airlines'ın Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan olay akabinde otoritelerin ön incelemesi sonucunda Türk Hava Yolları filosunda bulunan 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın da tedbir amaçlı incelenmesi istenmiştir. Olaydaki teknik inceleme süreci tamamlanıp, otoritelerce talep edilen önlemler alınana kadar Türk Hava Yolları, filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağını ilk inecekleri havalimanında operasyondan çekme kararı almıştır. Uçuş emniyeti en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

2 UÇAK İRAN'DA KALDI

Alınan bu kararın ardından THY'nin bu tipteki üç uçağı İstanbul'da bulunurken, ikisi ise İran’da kaldı. İran'da kalan uçaklardan TC-LYD tescilli Boeing 737 MAX 9 uçağı İsfahan kentinde, TC-LYA tescilli uçak ise yine İran'ın Meşhed şehrinde yere indirildi

(DHA)

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