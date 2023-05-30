Türk Hava Yolları'ndan 'satılıyor' iddialarına yalanlama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Üstün açıklamasında "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. (DHA)
Herhalde 10.nuncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 30, 2023
Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.