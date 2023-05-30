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Türk Hava Yolları'ndan 'satılıyor' iddialarına yalanlama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

30.05.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) satılacağı yönündeki iddiaların ardından, THY'den açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları'ndan 'satılıyor' iddialarına yalanlama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın satılacağı yönündeki iddiaların ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Üstün açıklamasında "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. (DHA)


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