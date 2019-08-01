Türk Hava Yolları’ndan, Bangkok Hava Yolları ile kod paylaşımı anlaşması

Türk Hava Yolları (TK) ile Bangkok Hava Yolları (PG), arasında 1 Ağustos’tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos’tan itibaren Tayland iç hatlarına ve Güneydoğu Asya’daki diğer noktalara daha rahat seyahat bağlantıları sunacak yeni bir kod paylaşımı iş birliği gerçekleştirildi.

Kod paylaşımı anlaşması, Bangkok Hava Yolları’nın mevcutta iç ve dış hatlarda sefer icra ettiği; Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Chiang Rai, Bangkok-Lampang, Bangkok-Sukhothai, Bangkok-Trat, Bangkok-Samui, Bangkok-Phuket, Bangkok-Krabi, Samui-Phuket, Bangkok-Danang, Bangkok-Phu Quoc, Bangkok-Yangon, Bangkok-Mandalay, Bangkok-Nay Pyi Taw, Bangkok-Vientiane ve Bangkok - Luang Prabang olmak üzere 16 sefer noktasını kapsıyor. Bangkok-Phnom Penh ve Bangkok-Siem Reap noktaları da, ilgili ülke makamlarından alınacak izinlere tabi olarak diğer 16 rotaya ek olarak zikrediliyor.

Anlaşmaya ilişkin görüş bildiren Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bangkok Hava Yolları ile uzun süredir devam eden iş birliğimizi bu kod paylaşımı anlaşması ile güçlendirmekten dolayı oldukça memnunuz. Asya Pasifik bölgesindeki en önemli bağlantı noktalarından biri olan Bangkok üzerinden yolcularımız, Tayland iç hatları ile heyecan verici seyahat noktalarına ve diğer komşu ülkelere erişimlerinde büyük bir konfor kazanacaklar” dedi.

Bangkok Hava Yolları Başkanı Puttipong Prasarttong-Osoth ise yaptığı değerlendirmede, “Bangkok Hava Yolları olarak rota ağımızı güçlendirmek amacıyla dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları ile kod paylaşımı partneri olarak çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma ile turistik ve ticari yolcular, Tayland iç hatlarına ve komşu ülkelerine gerçekleştirecekleri seyahatlerde artırılmış bağlantı ve kesintisiz erişim imkânına sahip olacaklar. Dahası, Bangkok Hava Yollarında seyahat eden Türk Hava Yolları yolcuları, hava yolumuzun özel yolcu salonu ve uçak içi servisleri gibi eşsiz erişim olanaklarının da keyfini çıkarabilecekler” dedi.



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