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Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 23:44 | Son Güncelleme

Hüdayi Vakfı gönüllüsü Emrah Akcan: - "Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bağlı Suleja bölgesindeyiz. Türk hayırseverlerin, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aracılığıyla bizlere ulaştırmış oldukları bayramlık kıyafetleri burada bulunan yetim öğrencilere dağıttık"

Nijerya'da Türk hayırseverler tarafından yaklaşık 100 yetime bayramlık kıyafetle gıda malzemesi dağıtıldı ve su kuyusu açıldı.

Hüdayi Vakfı gönüllüsü Emrah Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'daki yetim öğrencilere kurban Bayramı öncesi yardım etmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Akcan, "Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bağlı Suleja bölgesindeyiz. Türk hayırseverlerin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aracılığıyla bizlere ulaştırmış oldukları bayramlık kıyafetleri burada bulunan yetim öğrencilere dağıttık." dedi.

Nijerya'da bir de su kuyusu açtıklarını dile getiren Akcan, "Burada bir şeker bile bir çocuğu mutlu etmek için yetiyor." diye konuştu.

Yetim öğrencilerden Muhammed Umar ise bayram öncesi Türkiye'den gönderilen hediyelerle çok mutlu olduklarını ifade ederek, Türk halkına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı nijerya yetim

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