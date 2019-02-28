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Türk iş adamının dolandırılması Fransız basınında

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcı aralarında Türk iş adamı İnan Kıraç’ın da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi dolandırdı.Kendisini Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtıp, telefon ve video konferans yöntemiyle 40 ülkeden yaklaşık 150 kişiyi dolandıran şahsın foyası Tunus’ta ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcı aralarında Türk iş adamı İnan Kıraç’ın da bulunduğu yaklaşık 150 kişiyi dolandırdı.
Kendisini Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtıp, telefon ve video konferans yöntemiyle 40 ülkeden yaklaşık 150 kişiyi dolandıran şahsın foyası Tunus’ta ortaya çıktı. Sodexo’nın Başkanı 2.9 milyon euro, Upsa Aspirinleri laboratuvarının CEO’sunun ise 1 milyon euro dolandırıldığı belirtilirken, Fransa dostu Türk iş adamı İnan Kıraç’ın ise Çin’deki birkaç hesaba 4.1 milyon euro yatırmış olduğu öğrenildi. Fransız medyası Türk iş adamının ismini kullanmadı.
Habere göre, Tunus Savunma Bakanlığının o dönemde Le Drian’ın başında bulunduğu Fransa Savunma Bakanlığıyla irtibata geçmesiyle dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Dolandırıcıların önceden telefon yoluyla elçilik ve konsolosluk mensuplarıyla irtibata geçtiği ardından mail yoluyla haberleşmeye başladığı belirlendi. 50’nin üzerinde elçilik ve konsolosluğu dolandırdığı belirtilen şahsın, ilk önce ödünç para istediği ardından iade edileceğini söylediği tespit edildi. Dolandıracağı kişileri ayrıntılı bir şekilde araştırıp zayıf noktalarını bulduğu öğrenilen şahsın bir Fransız iş adamını, babasının general olmasından dolayı vatanseverliğiyle dolandırdığı kaydedildi.

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