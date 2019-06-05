Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Şu anda sınırımızda Pençe Harekatı devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülke varsa sendikacılık yaparız, seçimler yaparız, partiler olur. Şimdi Suriye'de ne parti ne dernek ne oda var, hiçbir şey yok." dedi.

Sakarya Türk-İş İl Temsilciliğince Demiryol-İş Sendikası eğitim salonunda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Atalay, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

- "Denizlerimizde yabancı devletlerin iki yüze yakın savaş gemisi var"

Avrupa'da Türkiye'yi kötüleyenlerin itibar gördüğünü, bunu yapan bazı siyasilerin ve kitle örgütlerinin olduğunu dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Bunu yapanları biliyoruz yüzlerine de bunu söylüyoruz. 'Bir problem varsa bu ülkede konuşalım, dışarı gittiğimiz zaman ülkenin aleyhinde bir şey söylemek vatan hainliğiyle eşdeğerdir.' diye her yerde söylüyorum. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Şu anda denizlerimizde yabancı devletlerin iki yüze yakın savaş gemisi var. Şu anda sınırımızda Pençe Harekatı devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülke varsa sendikacılık yaparız, seçimler yaparız partiler olur. Şimdi Suriye'de ne parti ne dernek ne oda var, hiçbir şey yok. Onun için tam 1,5 asırdır bu ülkeyi nasıl karıştırırız, nasıl Suriye, Irak yaparız gayretleri bitmiş değil, hala devam ediyor. Buradan siyasilere seslenmek istiyorum; zaman geç olmadan Samsun'daki verdikleri görüntüleri devam ettirmek durumundalar, yoksa yarın çok geç olur."