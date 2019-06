"Bunu yapanları biliyoruz yüzlerine de bunu söylüyoruz. 'Bir problem varsa bu ülkede konuşalım, dışarı gittiğimiz zaman ülkenin aleyhinde bir şey söylemek vatan hainliğiyle eşdeğerdir.' diye her yerde söylüyorum. Burada bir kez daha ifade ediyorum. Şu anda denizlerimizde yabancı devletlerin iki yüze yakın savaş gemisi var. Şu anda sınırımızda Pençe Harekatı devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülke varsa sendikacılık yaparız, seçimler yaparız partiler olur. Şimdi Suriye'de ne parti ne dernek ne oda var, hiçbir şey yok. Onun için tam 1,5 asırdır bu ülkeyi nasıl karıştırırız, nasıl Suriye, Irak yaparız gayretleri bitmiş değil, hala devam ediyor. Buradan siyasilere seslenmek istiyorum; zaman geç olmadan Samsun'daki verdikleri görüntüleri devam ettirmek durumundalar, yoksa yarın çok geç olur."

- "Kıdem tazminatımız bizim son kalemiz"

Atalay, beş emeklilikte yaşa takılan 500 binin üzerinde işçinin bulunduğunu dile getirerek bu sorunun çözümü için çalışma yapılmasını istedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir yerden başlamak gerektiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Önümüze bir de kıdem tazminatı geliyor her sene her sene bir kıdem. Şimdi bunlar iki üç aydır konuşulmuyor, seçimlerden sonra inşallah olumsuz bir tablo önümüze gelmez. Ben olumsuz bir tablo geleceğini düşünmüyorum. Bu şekliyle biz razıyız, memnunuz bu şekli muhafaza edilmek şartıyla almayanlarla ilgili bir çalışma yapılırsa Türk-İş olarak katkı sağlarız ama aksi bir şey yapılırsa bir kez daha ifade ediyorum kıdem tazminatımız bizim son kalemiz, kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası diye her yerde ifade ediyorum çünkü başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Onun için kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz bir şey yapılmaz diye umut ediyorum."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de tüm katılımcıların bayramını kutlayarak, "Burada gördüm ki siyasetçiler de siyaset yapmıyor. Burada insani değerlerin varlığı insanı çevreliyor. Sakarya'nın veya ülkenin genel sıkıntıları olduğu zaman kendi alanına girsin girmesin sayın Atalay'ın her zaman hazır olduğunu görmek bizi çok mutlu etti." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da bayramdaki birlik, beraberlik ve samimiyetin bayramdan sonra da devam etmesini temenni etti.

Bayramlaşma programına Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sendika temsilcileri ve işçiler de katıldı.