Türk-İş tarafından her ay yapılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Mart ayı sonuçları bugün duyuruldu. TÜRK-İŞ Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı mı? Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı nedir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konu ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. TÜRK-İŞ tarafından paylaşılan veriler ile konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

TÜRK-İŞ MART AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINRINI AÇIKLADI MI?

TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu araştırmanın sonucuna göre; Mart ayında 4 kişilik ailenin "açlık sınırı" 4 bin 928 TL, "yoksulluk sınırı" ise 16 bin 52 TL olarak hesaplandı.

MART AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NEDİR?

TÜRK-İŞ'in yayımladığı verilere göre; evli olmayan bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 6 bin 473 TL. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 8,24 artış göçsterdi. Son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 76,39 oldu.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, Mart'ta süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında ise gerileme gözlendi. Dana, kuzu, tavuk ve balık etlerinin fiyatı arttı. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı belirlendi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 TL'ye kadar arttı. Ankara'da 200 gram beyaz ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 TL oldu. Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 10,42 TL olarak hesaplandı. Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlandı, yağlarda en yüksek fiyat artışı yüzde 40 ile ayçiçeği yağında görüldü. Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatında gerileme oldu. Reçel ve pekmez fiyatları artış yaşanırken şeker fiyatlarında son bir ayda yüzde 70 fiyat artışı yaşandı. Tuz fiyatı arttı, ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Salça fiyatı da aynı kaldı kaldı. Çay fiyatlarının ise yukarı yönlü seyir izlemeye başladığı belirlendi.

