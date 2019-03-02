Türk İslam sanatlarını Almanya'da yaşatacaklar

İLYAS AVCI - Almanya'da doğup büyüyen ve üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen iki Türk öğrenci, geleneksel Türk İslam sanatlarından ebru, hat ve tezhip eğitimi alarak, Almanya'ya döndüklerinde bunları orada tanıtmak yaşatmak ve istiyor.

Konya'da faaliyet gösteren Destegül Güzel Sanatlar Merkezinde, ebrunun yanı sıra hat ve tezhip eğitimi de alan öğrenciler, döndüklerinde inceliklerini öğrendikleri geleneksel sanatların yaygınlaştırılması için atölye açarak eğitim vermeyi hedefliyor.

Almanya'da imam-hatip olarak görev yapacak öğrenciler, bu görevin yanında hem Türkler hem de Almanlara bu sanatları öğretmeyi hedefliyor.

Ebru ve hat öğrencisi Ömer Ali Altunkaya, AA muhabirine, eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'ya döneceğini, imamlık görevinin yanı sıra atölye açarak bu sanatları öğretmeyi istediğini söyledi.

Ebru sanatı ile Ankara’da bir sergide tanıştığını ve çok etkilendiğini anlatan Altunkaya, "Almanya'ya döndüğümüzde öncelikli hedefimiz kendi medeniyetimize ait bu sanatları, orada yaşayan Türk vatandaşlarına öğretmek. Fakat onun da ötesinde orada bulunan diğer yabancılara da öğretme ve tanıtma arzusundayız." dedi.