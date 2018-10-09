"Türk kadını Asya için rol model"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Üyesi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Türk kadınının aile, iş ve siyaset yaşamıyla Asya kadınlarına rol model olduğunu söyledi.
Milletvekili Atabek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği APA'nın İzmir'in Çeşme ilçesinde TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Sosyal ve Kültürel Daimi Toplantısı'nda, Türkiye'de kadına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiğini hatırlattı.
42 üyesi, 16 gözlemci ülke parlamentosu ve 10 gözlemci örgütten oluşan APA'nın bölge barışı ve gelişimi için büyük önem taşıdığına işaret eden Atabek, toplantıda özellikle Türkiye'nin bölgedeki dengeleyici etkisine vurgu yaptığını dile getirdi.
Afganistan, Pakistan, Filistin gibi birçok ülke temsilcisinin Türkiye'ye teşekkür ettiğini ifade eden Atabek, "Türk kadını aile, iş ve siyaset yaşamıyla Asya kadınlarına rol model. Ailesini tutuşu, sosyal hayattaki varlığını sürdürüşü, siyasetteki başarısı ve iş hayatında çok önemli işlere imza atmasıyla Asya'daki kadınlar için öncü. Katılımcıların bölgedeki duruşumuz konusunda bizi rol model aldıklarını iletmeleri de bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.
Atabek, AK Parti döneminde Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun'da kadınlarla ilgili çok ciddi düzenlemeler yapıldığına işaret etti.
Bu çalışmaları konuk parlamenterlere anlatma fırsatı bulduklarını belirten Atabek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Toplantı sonunda birçok yabancı parlamenter bize gelip kadınlarla ilgili çalışmalarımızdan çok etkilendiklerini ve bilgi edinmek istediklerini söyledi. Tüm dünyada kadın parlamenter sayısı ve karar mekanizmalarındaki temsiliyetin artması gibi talepler var. Herkes kendi ülkesinde yaptığı çalışmaları anlattı. Ben de Cumhuriyet tarihinden itibaren yapılan kanunlardan, düzenlemelerden söz ettim. Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının Batı'daki birçok ülkeden önce verildiğini anlattım. Türkiye'nin kadın tarihi, kadınla ilgili çalışmalar çok önemli. Hem özgün hem de öncelik taşıyor. TBMM'de kadının temsiliyet oranı neredeyse tarihinin en yüksek seviyesinde."
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