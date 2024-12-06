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Türk kahvesine bir tatlı kaşığı ekleyin! Cayır cayır yağ yakıyor, cildi güzelleştiriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.12.2024 12:46
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Dünyada en popüler içeceklerden biri olan kahve ülkemizde de sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Zeynep Dolu, “Türk kahvesi, yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Eğer kilo verme sürecindeyseniz, yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenizi Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz” dedi.

Türk kahvesine bir tatlı kaşığı ekleyin! Cayır cayır yağ yakıyor, cildi güzelleştiriyor

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle bazı kurumlar ücretsiz kahve ikramında bulundu. Dyt. Zeynep Dolu’nun bilgilendirmeleri eşliğinde kahvesini içen misafirler, doğru beslenmeyle alakalı merak ettiklerini de sorma fırsatı buldu.

"GÜNDE 1 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR"

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Gün içerisinde bir fincan sade Türk kahvesi içmenin oldukça faydalı olduğunu dile getiren Dyt. Dolu, “Kahve yüksek antioksidan içeriğinden dolayı birçok hastalıktan korur ve cildi güzelleştirir. Özellikle günde içilen bir fincan Türk kahvesinin, karaciğer yağlanması riskini azaltır. Ayrıca günde içilen 1 fincan Türk kahvesinin kalp hastalıklarına yakalanma riskini azalttığı bilinir” şeklinde konuştu.

"KAHVE İÇTİĞİNİZ SAATE DİKKAT EDİN"

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Kahvenin içildiği saate dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Dolu, “Öğle saatlerinde içilmesi önerilebilir. Kafein içeriğinden dolayı günün ileri saatlerinde, örneğin 16:00’dan sonra tüketimi tavsiye edilmez. Kahve metabolizmayı hızlandırır. Eğer kilo verme sürecindeyseniz yağ yakımını desteklemek için egzersizden önce sade Türk kahvenize Hindistan cevizi yağı ekleyerek tüketebilirsiniz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türk kahvesi
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