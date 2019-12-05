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Türk Kızılay'dan "Dünya Gönüllüler Günü"nde "İyilik Hikayeleri" belgeseli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan "Dünya Gönüllüler Günü"nde "İyilik Hikayeleri" belgeseli

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, "Dünya Gönüllüler Günü"nde, gönüllülerinin özverili çalışmalarını duyurmak için "İyilik Hikayeleri" adıyla belgesel hazırladı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Gönüllüler Günü'ne özel "İyilik Hikayeleri" adı altında, gönüllülüğe adanmış hayatların iyilik dolu gerçek hikayelerin anlatıldığı belgesel, Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yayına girdi.

Belgeselde yer alan "Sıcak Yuva" başlıklı Van'ın Muradiye İlçesinden bir hikaye, gönüllülerin özverili çalışmalarını örnek olma niteliği taşıyor.

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Balaklı köyünde çok zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini öğrendiği zihinsel engelli İkram Yılmaz için Türk Kızılay Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay harekete geçiyor. Yay'ın girişimleri sonucu koordine olan gönüllüler ve hayırseverlerin ortak çalışması sonucu Yılmaz'ın onarılan evi, ihtiyaçlarına cevap verecek duruma getiriliyor.

- "Kızılay, dünyanın en büyük gönüllü hareketlerinden biri"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında belgesele atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Kızılay dünyanın en büyük gönüllü hareketlerinden biri. 151 yıl önce yine birkaç gönüllü hekim tarafından kurulan ve bugüne kadar sayısız gönüllümüzün omuzlarında yükselen, bugün de gönüllü olarak bizlerin bayrağı devraldığımız bu eşsiz yardım çınarı, yine gönüllülerin ellerinde sonsuza kadar yaşama kararlılığındadır. Kızılay, yurt geneline yayılmış on binlerce gönüllüsüyle her gün binlerce ihtiyaç sahibine destek vermektedir. Van'da İkram Yılmaz kardeşimizin evini onarırken, Bolu Dağı'nda yolda kalmışlara sıcak bir çorba, Çukurova'da tarım işçilerine gıda, kıyafet yardımı, milyonlarca mülteciye kol kanat germektedir. Biz, hiçbir karşılık beklemeden bir kişiye iyilik yapmak isteyen tüm gönüllüleri Kızılay hilali altına bekliyoruz. Bu vesileyle milyonlarca hasta ve yaralıya şifa olan kan ve kök hücre gönüllülerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum."

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