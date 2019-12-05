Türk Kızılay'dan "Dünya Gönüllüler Günü"nde "İyilik Hikayeleri" belgeseli

"Kızılay dünyanın en büyük gönüllü hareketlerinden biri. 151 yıl önce yine birkaç gönüllü hekim tarafından kurulan ve bugüne kadar sayısız gönüllümüzün omuzlarında yükselen, bugün de gönüllü olarak bizlerin bayrağı devraldığımız bu eşsiz yardım çınarı, yine gönüllülerin ellerinde sonsuza kadar yaşama kararlılığındadır. Kızılay, yurt geneline yayılmış on binlerce gönüllüsüyle her gün binlerce ihtiyaç sahibine destek vermektedir. Van'da İkram Yılmaz kardeşimizin evini onarırken, Bolu Dağı'nda yolda kalmışlara sıcak bir çorba, Çukurova'da tarım işçilerine gıda, kıyafet yardımı, milyonlarca mülteciye kol kanat germektedir. Biz, hiçbir karşılık beklemeden bir kişiye iyilik yapmak isteyen tüm gönüllüleri Kızılay hilali altına bekliyoruz. Bu vesileyle milyonlarca hasta ve yaralıya şifa olan kan ve kök hücre gönüllülerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum."

