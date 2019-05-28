Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar

Adana'da Türk Kızılayınca tarihi Taş Köprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirten Kınık, destek olanlara teşekkür etti.

Daha sonra kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı.

İftar programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.

