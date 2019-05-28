HABER

Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:06 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar

Adana'da Türk Kızılayınca tarihi Taş Köprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirten Kınık, destek olanlara teşekkür etti.

Daha sonra kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı.

İftar programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralıKöy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı
İzmir Ticaret Borsası, yeni üzüme isim verecekİzmir Ticaret Borsası, yeni üzüme isim verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Adana Valisi Mahmut Demirtaş iftar Kerem Kınık Taş Köprü Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Batman'da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

Bahçeli'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçeli'den 'Pençe' harekatı mesajı!

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.