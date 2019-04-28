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Türk Kızılay'dan Yemen'de gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 03:28 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Yemen'de gıda yardımı

ADEN (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden'de 500 gıda kolisi dağıttı.

Gıda kolilerinden 300'ünün Hudeyde ve Taiz'den gelen iç göçmenlere, 200'ünün ise Hur Mekser ilçesinde bulunan üniversite yerleşkesindeki öğrencilere dağıtıldığı ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, gıda kolilerinin, Türk Kızılay'ın ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle Yemen'in farklı illerinde başlattığı insani yardımlar kapsamında dağıtıldığını söyledi.

Aydın, Türk Kızılay'ın, 20 Nisan'dan bu yana Marib, Hadramevt, Ebyen, Aden, Lahic ve Taiz'deki iç göçmenler ve öğrencilere 11 bin gıda kolisi dağıttığını kaydetti.

Türk Kızılay, mart ayında da Marib ve El-Cevf kentlerinde 8 bini aşkın gıda kolisi dağıtmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Yemen

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