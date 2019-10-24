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Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı

HUDEYDE (AA) - Türk Kızılay, Yemen'in Suudi Arabistan sınırında yer alan El-Cevf kentindeki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Yemen Temsilcisi Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde ve Taiz'den Cevf kentine göç edenler ve ihtiyaç sahiplerine 700 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Ülke genelinde 5 bin gıda paketi dağıtımını amaçladıklarını dile getiren Aydın, ihtiyaç sahibi ailelere yardımların süreceğini kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen; açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Yemen

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