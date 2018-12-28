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Türk Kızılayı Bosna Hersek'te daimi temsilcilik açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Afet ve savaşlarda Kızılay sürekli Bosna Herseklilerin yanında oldu. Buradaki insani yardım faaliyetlerini artırmak için buradayız"

Türk Kızılayı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da daimi temsilcilik açtı.

Açılış törenine Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Başkanı Rajko Lazic, Bosna Hersek Sivil İşler Bakan Yardımcısı Drazenka Malicbegovic ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının bu yıl 150. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatarak, "150 yıldır insanların sıkıntıya girdiği her coğrafyada gücümüzün yettiğince yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Balkanlar'daki birçok dernekle de irtibatımız var. Bunların en önemlisi Bosna Hersek Kızılhaçı." dedi.

Bosna Hersek Kızılhaç Örgütünün sıkıntı ve savaşların yaşandığı her yere yardım ulaştırdığını söyleyen Kınık, "İş birliğimizin müdahale kapasitesini artıracağını düşünüyorum. Özellikle bölgeye yönelen mültecilerin sorunlarını beraber çözeceğiz." diye konuştu.

Kınık, Saraybosna'daki daimi temsilciliğin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan sonra Balkanlar'daki ikinci oluşumları olduğunu aktararak, "Afet ve savaşlarda Kızılay sürekli Bosna Herseklilerin yanında oldu. Buradaki insani yardım faaliyetlerini artırmak için buradayız." dedi.

Saraybosna Büyükelçisi Koç da Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayarak, daimi temsilciliğin açılmasıyla Türk Kızılayının sahada daha etkin faaliyetler gerçekleştireceğini söyledi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'te 2014'te yaşanan sel felaketinde son derece önemli yardımlarda bulunduğunu anımsatan Koç, "Bugün Bosna Hersek'in yaşadığı bir mülteci sorunu var. Türk Kızılayı çok hızlı davranarak insani yardım ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Başkanı Lazic de Türkiye'nin 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türk Kızılayının yardımları sayesinde Bosna Hersek'teki mültecilere her gün yemek dağıtıldığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Malicbegovic ise Bosna Hersek'in uzun yıllar Türkiye'den ve Türk Kızılayından yardımlar aldığını kaydederek, bu başarılı iş birliğinin sürmesi temennisinde bulundu.

Açılışta, Türk Kızılayının çalışmalarını anlatan film gösterildi.

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